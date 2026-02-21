Lao động Việt Nam thiệt mạng khi leo núi tại Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản đưa tin một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra ngày 19/2 trên núi Ryozen thuộc thị trấn Taga, tỉnh Shiga của nước này, làm một phụ nữ Việt Nam thiệt mạng.

Chị N.T (32 tuổi), sinh sống tại thành phố Yao (tỉnh Osaka) và làm nghề điều dưỡng, đã bị gặp nạn trong quá trình leo núi.

Khoảng 21h50 ngày 19/2, chị N. T gọi điện đến số máy khẩn cấp 119 để thông báo rằng bản thân không thể tự xuống núi. Chị cho biết bắt đầu hành trình leo núi vào khoảng 13h00 cùng ngày.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết, sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã triển khai tìm kiếm từ 6h30 sáng 20/2. Khoảng 30 phút sau đó, nạn nhân được phát hiện gần khu vực đỉnh núi, ở vị trí lệch khỏi đường mòn leo núi. Chị N.T được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim phổi và được trực thăng phòng chống thiên tai đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi và đã được xác nhận tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu thương tích nghiêm trọng bên ngoài. Dù có trang bị quần áo leo núi nhưng các chuyên gia nhận định rằng không đủ để chống chọi với nhiệt độ thấp và điều kiện khắc nghiệt của môi trường núi tuyết vào ban đêm.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra chi tiết về hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến vụ việc, bao gồm lộ trình di chuyển, điều kiện thời tiết cũng như sự chuẩn bị của chị N.T trước khi leo núi.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản cho biết Ban Quản lý Lao động Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với các bên liên quan để xúc tiến công tác bảo hộ công dân.

Đại diện của Ban Quản lý Lao động cho biết đã liên hệ với cơ sở tiếp nhận cùng các đơn vị liên quan để hỗ trợ thân nhân chị N.T về các thủ tục lo hậu sự.

Vụ việc cho thấy có nhiều rủi ro phổ biến khi leo núi mùa Đông ở Nhật Bản: như địa hình núi Ryozen phức tạp khiến người leo núi dễ bị lạc hướng; thời gian xuất phát lúc 13h00 là khá muộn trong điều kiện ngày ngắn và nhiệt độ giảm nhanh; và khác biệt khí hậu giữa các vùng, đặc biệt ở khu vực giáp Shiga–Gifu, làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt nếu thiếu trang bị chuyên dụng.

Dù gần đỉnh núi có nhà trú ẩn nhưng việc không xác định đúng vị trí khiến cơ hội sống sót giảm. Đây là lời cảnh báo về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, từ kiểm tra lộ trình, thời gian, thiết bị đến kỹ năng định hướng và phương án dự phòng khi leo núi mùa Đông.

Khi gặp gỡ và trao đổi với các lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Nhật Bản thường xuyên lưu ý về các hoạt động dã ngoại tự tổ chức, trong đó có hoạt động leo núi, nhấn mạnh rằng việc tìm hiểu thông tin trên mạng không thể thay thế kinh nghiệm của người bản địa hoặc người leo núi chuyên nghiệp.

Đây không chỉ là một tai nạn cá nhân mà còn phản ánh những thách thức mà người nước ngoài hoặc người mới tiếp cận hoạt động leo núi tại Nhật Bản có thể gặp phải khi đánh giá chưa đầy đủ về địa hình và thời tiết địa phương./.

