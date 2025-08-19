Thế giới

ASEAN

Lào thu giữ gần 15 triệu viên ma túy tổng hợp trong chưa đầy 1 tuần

Chưa đầy một tuần, lực lượng chức năng tỉnh Bokeo thu giữ gần 15 triệu viên ma túy tổng hợp, cho thấy mức độ liều lĩnh của tội phạm ma túy ở khu vực giáp “Tam giác Vàng” - điểm nóng lớn ở Đông Nam Á.

Xuân Tú-Bá Thành
Số ma túy bị Công an tỉnh Bokeo, Bắc Lào thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Số ma túy bị Công an tỉnh Bokeo, Bắc Lào thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy tại Bắc Lào tiếp tục diễn biến phức tạp. Chỉ trong chưa đầy một tuần, lực lượng chức năng tỉnh Bokeo đã thu giữ gần 15 triệu viên ma túy tổng hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/8, Công an tỉnh Bokeo bắt giữ một xe tải chở khoảng 6 triệu viên ma túy (600kg) tại khu vực ven sông Mekong.

Trước đó, ngày 14/8, lực lượng chức năng cũng chặn đứng một vụ vận chuyển khác, thu giữ 881kg ma túy.

Bokeo là điểm nóng về ma túy do nằm gần “Tam giác Vàng” - khu vực sản xuất, buôn bán ma túy lớn của Đông Nam Á.

Giới chức Lào cảnh báo các đường dây tội phạm ngày càng liều lĩnh, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để xử lý tình trạng nghiêm trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ma túy #Ma túy tổng hợp #Tam giác vàng #buôn bán ma túy #tỉnh Bokeo Lào
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục