Lào thu giữ gần 15 triệu viên ma túy tổng hợp trong chưa đầy 1 tuần

Tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy tại Bắc Lào tiếp tục diễn biến phức tạp. Chỉ trong chưa đầy một tuần, lực lượng chức năng tỉnh Bokeo đã thu giữ gần 15 triệu viên ma túy tổng hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/8, Công an tỉnh Bokeo bắt giữ một xe tải chở khoảng 6 triệu viên ma túy (600kg) tại khu vực ven sông Mekong.

Trước đó, ngày 14/8, lực lượng chức năng cũng chặn đứng một vụ vận chuyển khác, thu giữ 881kg ma túy.

Bokeo là điểm nóng về ma túy do nằm gần “Tam giác Vàng” - khu vực sản xuất, buôn bán ma túy lớn của Đông Nam Á.

Giới chức Lào cảnh báo các đường dây tội phạm ngày càng liều lĩnh, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để xử lý tình trạng nghiêm trọng này./.

Lào ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn Qua công tác trinh sát và phối hợp kiểm tra, lực lượng công an của Lào đã thu giữ 4.405 gói, tương đương 8.810.000 viên ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 881kg.