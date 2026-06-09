Lấy mẫu ADN đối với 1.320 phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc

Ngày 9/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ, nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Dự và chỉ đạo có Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc hiện là nơi an táng 3.126 phần mộ liệt sỹ. Trong đó, có 1.320 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin.

Theo kế hoạch, trong đợt này, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 1.320 phần mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sỹ.

Cùng với việc lấy mẫu, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ, số hóa 100% dữ liệu liên quan và cập nhật lên hệ thống quản lý theo đúng quy định.

Việc chuẩn hóa và đồng bộ thông tin sẽ tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ, đối chiếu, phục vụ hiệu quả quá trình giám định và xác minh danh tính liệt sỹ trong thời gian tới.

Để bảo đảm tính chính xác, toàn bộ quy trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định chuyên môn và hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chức năng.

Từ khâu xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật thông tin và bàn giao đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học và trang nghiêm.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm tính chính xác trong từng công đoạn; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ công tác, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ trên cả nước.

Hoạt động này tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Việc đồng thời thực hiện tại nhiều nghĩa trang lớn trên địa bàn cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa,” tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và thể hiện trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của đất nước./.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bàn giao, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu từ tháng 6/2026-7/2027 hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn thành phố Đồng Nai.