Lễ hội Hội An-Nhật Bản: Khi giá trị truyền thống hòa quyện nét đương đại

Lễ hội Hội An-Nhật Bản lần thứ 22 bùng nổ sức sống hiện đại qua các không gian sáng tạo mới, kết nối thế hệ trẻ hai nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại và thông điệp vị nhân sinh sâu sắc

Bên cạnh những nghi thức di sản trầm mặc, Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm nay mang đến một diện mạo đầy tươi mới, thu hút hàng vạn người trẻ tham gia. Điểm nhấn độc đáo nằm ở sự kết nối hài hòa giữa không gian trưng bày búp bê truyền thống tinh xảo và các triển lãm nghệ thuật đương đại phá cách.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của dòng đồ chơi nghệ thuật (Art Toy) "Baby Sumoco" do nghệ sĩ Nhật Bản sáng tác. Bằng cách lồng ghép hình ảnh võ sĩ Sumo mạnh mẽ và vũ công Ballet phương Tây uyển chuyển cùng thông điệp ý nghĩa về việc tôn trọng sự khác biệt ngoại hình, không gian này đã mở ra một cuộc đối thoại mở, đầy tính nhân văn.

Sự cởi mở và giao thoa này chứng minh rằng, dòng chảy hữu nghị Việt-Nhật không chỉ được nuôi dưỡng bởi ký ức lịch sử 400 năm, mà còn không ngừng được làm mới, tiếp nối bằng tư duy sáng tạo mang hơi thở thời đại của những công dân toàn cầu trẻ tuổi./.