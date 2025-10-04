LHQ cáo buộc Israel thả lựu đạn gần lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban

Theo AFP, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) ngày 3/10 cho biết quân đội Israel đã thả lựu đạn gần các binh sỹ gìn giữ hòa bình trước đó một ngày và kêu gọi phía Israel chấm dứt các hành động như vậy.

Thông báo của UNIFIL nêu rõ: “Hôm qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thả lựu đạn gần vị trí binh sỹ gìn giữ hòa bình đang làm việc với quân đội Liban để bảo đảm an ninh cho các công nhân dân sự tại thị trấn Maroun al-Ras ở phía Nam Liban."

Thông báo cũng xác nhận vụ việc không gây thương vong song kêu gọi quân đội Israel “ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hoặc gần vị trí binh sỹ gìn giữ hòa bình, dân thường và binh sỹ Liban” để UNIFIL có thể thực hiện nhiệm vụ mà không bị cản trở.

Trước đó, ngày 3/9, UNFIL cho biết các máy bay không người lái của Israel đã thả 4 lựu đạn gần nơi các nhân viên lực lượng này đang dọn chướng ngại vật trên đường vào một căn cứ của Liên hợp quốc ngày 2/9.

Trong một tuyên bố, UNIFIL nêu rõ các quả lựu đạn đã rơi cách vị trí có nhân sự và phương tiện của lực lượng này trong phạm vi từ 20-100 mét.

UNFIL nhấn mạnh rằng đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào nhân sự và tài sản của lực lượng này kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11 năm ngoái giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Theo UNIFIL, quân đội Israel trước đó đã được thông báo về hoạt động dọn đường của UNIFIL trong khu vực, nằm ở phía Đông Nam làng Marwahin.

UNIFIL được thành lập vào năm 1978 và đảm trách nhiệm vụ tuần tra biên giới phía Nam của Liban với Israel./.

Israel mở chiến dịch không kích dữ dội vào miền Nam Liban Ngày 18/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động loạt không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah tại miền Nam Liban, sau khi ban hành cảnh báo sơ tán dân cư trong khu vực.