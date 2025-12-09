LHQ quan ngại sâu sắc trước các âm mưu thâu tóm quyền lực tại Benin

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các âm mưu thâu tóm quyền lực một cách vi hiến tại Benin.

Trong một tuyên bố ngày 7/12, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết Tổng thư ký Guterres lên án mạnh mẽ bất kỳ âm mưu nào nhằm phá hoại nền quản trị dân chủ tại Benin, đồng thời cho rằng điều này có thể đe dọa hơn nữa sự ổn định của khu vực Tây Phi. Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng kêu gọi tôn trọng pháp quyền và Hiến pháp của Benin.

Cùng ngày, Pháp cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ âm mưu đảo chính tại Benin và bày tỏ sự ủng hộ đối với Liên minh châu Phi (AU) cũng như Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) trong việc ổn định tình hình tại quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi tôn trọng trật tự hiến pháp và các thể chế của Benin, đồng thời lo ngại về an toàn của các công dân Pháp và khuyến cáo họ "hết sức cảnh giác."

Trước đó, truyền thông Benin đưa tin một nhóm binh sỹ đã chiếm giữ trụ sở đài truyền hình quốc gia và phát sóng tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon. Trung tá Pascal Tigri tự nhận là người đứng đầu "Ủy ban quân sự tái thiết quốc gia."

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Công cộng Benin Alassane Seidou thông báo lực lượng vũ trang đã kịp thời ngăn chặn âm mưu nổi loạn. Tổng thống Patrice Talon tuyên bố "tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn" nhờ các binh sỹ trung thành và sự hỗ trợ của quân đội Nigeria./.

