LHQ tìm thấy bằng chứng tội ác diệt chủng tại thành phố El-Fasher của Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các điều tra viên của Liên hợp quốc đã phát hiện những bằng chứng nghiêm trọng cho thấy hành động của Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tại thành phố chiến lược El-Fasher, thuộc bang Bắc Darfur của Sudan, có thể cấu thành tội ác diệt chủng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn thảm họa nhân đạo quy mô lớn tại khu vực này.

Phái bộ điều tra quốc tế cho biết trong suốt 18 tháng bao vây thành phố El-Fasher và đặc biệt kể từ khi RSF kiểm soát khu vực này từ cuối tháng 10/2025, các lực lượng trên đã sử dụng chiến thuật phong tỏa toàn diện, cắt đứt nguồn lương thực, thuốc men và viện trợ nhân đạo.

Tình trạng này khiến hàng trăm nghìn dân thường rơi vào cảnh thiếu đói và không được tiếp cận chăm sóc y tế, trong bối cảnh hệ thống hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng.

Theo báo cáo điều tra, có bằng chứng về các hành vi sát hại, những vụ mất tích, tra tấn, bạo lực tình dục và bắt giữ trái phép được thực hiện có hệ thống.

Đáng chú ý, phần lớn các vụ tấn công nhằm vào thành viên của hai nhóm sắc tộc Zaghawa và Fur, làm dấy lên lo ngại rằng những hành động này được thực hiện với ý đồ hủy diệt toàn bộ hoặc 1/2 cộng đồng trên.

Các chuyên gia nhận định mô hình bạo lực mang tính chọn lọc này là dấu hiệu điển hình của tội ác diệt chủng theo luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, nhóm điều tra cũng đề cập đến sự hiện diện của các tay súng nước ngoài được trang bị vũ khí hiện đại tham gia chiến sự, dù chưa nêu rõ quốc gia nào liên quan.

Trước đó, một số báo cáo quốc tế từng cho rằng RSF nhận được hỗ trợ từ bên ngoài, song các bên bị cáo buộc đã bác bỏ thông tin này. Các nhà quan sát cho rằng yếu tố can thiệp bên ngoài có thể kéo dài xung đột và làm phức tạp các nỗ lực hòa giải.

Trước tình hình trên, các điều tra viên kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với khu vực Darfur, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng đối với toàn bộ Sudan.

Báo cáo cũng đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu nhằm vào những cá nhân và tổ chức bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng. Những phát hiện này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Giới chuyên gia nhân quyền cảnh báo rằng nếu không có biện pháp phòng ngừa khẩn cấp và cơ chế truy cứu trách nhiệm hiệu quả, nguy cơ xảy ra các vụ thảm sát quy mô lớn tại Darfur vẫn ở mức rất cao.

Tình hình nhân đạo tại khu vực này hiện được đánh giá là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất thế giới, với hàng triệu người phải di dời và phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ quốc tế.

Xung đột tại Sudan bùng phát từ tháng 4/2023 do tranh chấp quyền lực giữa quân đội chính phủ và RSF liên quan đến kế hoạch sáp nhập lực lượng bán quân sự này vào quân đội chính quy.

Cho đến nay, các nỗ lực trung gian của Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và các nước trong khu vực vẫn chưa đạt được lệnh ngừng bắn bền vững, trong khi giao tranh tiếp tục lan rộng ra nhiều khu vực./.

