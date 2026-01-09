Liban hoàn tất giai đoạn đầu kế hoạch giải giáp Hezbollah ở miền Nam

Quân đội Liban ngày 8/1 cho biết đã hoàn tất giai đoạn đầu trong kế hoạch triển khai lực lượng và kiểm soát vũ khí của lực lượng Hezbollah tại miền Nam nước này, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong một tuyên bố, quân đội Liban khẳng định đã “đạt được các mục tiêu của giai đoạn 1” tại khu vực phía Nam sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30km, đồng thời cho biết kế hoạch sẽ được mở rộng ra các khu vực khác trên cả nước.

Tuy nhiên, quân đội Liban lưu ý tiến trình này chưa thể triển khai tại một số khu vực gần biên giới vẫn còn sự hiện diện của lực lượng Israel.

Quân đội Liban cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động ở khu vực phía Nam sông Litani nhằm hoàn tất việc xử lý vật liệu chưa nổ và rà soát hệ thống đường hầm, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn việc các nhóm vũ trang tái thiết năng lực vũ trang.

Tổng thống Liban Joseph Aoun bày tỏ ủng hộ đầy đủ đối với các bước đi của quân đội, nhấn mạnh mục tiêu củng cố vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát độc quyền tất cả vũ khí ở Liban và quyết định các vấn đề xung đột-hòa bình, đồng thời ngăn chặn việc lãnh thổ Liban trở thành căn cứ cho các hành động thù địch.

Liban hiện chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ và Israel về việc giải giáp Hezbollah, trong bối cảnh Israel cảnh báo có thể mở rộng mạnh các cuộc tấn công nếu tiến trình này không được thúc đẩy nhanh hơn.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 27/11/2024, chấm dứt nhiều tháng căng thẳng xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban, liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Theo thỏa thuận này, chỉ các lực lượng an ninh nhà nước Liban được phép mang vũ khí tại miền Nam nước này.

Tổng thống Liban kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tăng cường hỗ trợ năng lực cho quân đội Liban. Bất chấp thỏa thuận này, Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lẻ tẻ ở Liban, với lý do nhằm loại bỏ các mối đe dọa của Hezbollah.

Israel cũng duy trì lực lượng tại 5 vị trí dọc biên giới cho dù thời hạn rút quân hoàn toàn đã hết hạn vào ngày 18/2/2025./.

Israel "úp mở" kế hoạch mới tấn công quy mô lớn tại Liban Israel khẳng định các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah sẽ tiếp tục được thực hiện để loại bỏ mối đe dọa an ninh từ lực lượng này.