Liên hợp quốc báo động nạn tra tấn tại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 20/2, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã công bố báo cáo chi tiết những trải nghiệm thực tế của hàng trăm nghìn trường hợp từ hàng chục quốc gia trên thế giới là nạn nhân của các vụ buôn người vào làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến, chủ yếu ở Đông Nam Á và một số nơi khác.

Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc-mang tên “Một vấn đề nan giải” được thực hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn chuyên sâu và nhạy cảm về mặt tâm lý với các nạn nhân bị buôn bán và ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo, cộng với thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Báo cáo ghi lại các trường hợp bị tra tấn và ngược đãi khác, bị lạm dụng, bóc lột tình dục, ép phá thai, bỏ đói, biệt giam, cùng nhiều hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Những người sống sót cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc một số quan chức quản lý biên giới tiếp tay cho những kẻ tuyển mộ lừa đảo…

Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, thực trạng trên là rất đáng báo động. Các nạn nhân bị đưa đến những trung tâm lừa đảo ở Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) trong khoảng thời gian từ 2021-2025. Họ chủ yếu là người Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Nam Phi, Thái Lan, Việt Nam và Zimbabwe.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong các ngày từ 3-18/2, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã ra quân kiểm tra 2.709 địa điểm nghi ngờ hoạt động lừa đảo trực tuyến và phát hiện 21.104 người nước ngoài, trong đó có 6.683 phụ nữ.

Thông báo của Ban Thư ký Ủy ban phòng chống lừa đảo sử dụng công nghệ cao cho biết, trong chiến dịch trên, lực lượng chức năng đã triệt phá 40 tụ điểm hoạt động lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 284 người nước ngoài với các quốc tịch như Myanmar, Malaysia, Nepal, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka,...

Cơ quan chức năng sở tại cũng đã hoàn thành hồ sơ khởi tố 11 vụ việc liên quan 24 đối tượng cầm đầu và đồng phạm, trong đó có 22 người Trung Quốc, 1 người Singapore và 1 người Campuchia.

Đầu tháng này, Đô trưởng Phnom Penh, ông Khuong Sreng, đã ra chỉ thị yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền 14 quận triển khai chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến tại địa phương, kiên quyết hoàn thành trước ngày 30/3 tới.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Nội vụ Campuchia yêu cầu chính quyền các địa phương trên toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ truy quét, xóa sổ tội phạm lừa đảo trực tuyến trong tháng 4 năm nay./.

