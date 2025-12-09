Liên hợp quốc lo ngại trước những diễn biến mới giữa Thái Lan-Campuchia

Thế giới

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres “rất lo ngại” trước những diễn biến mới nhất và kêu gọi hai nước làm mọi điều có thể để giảm leo thang và quay lại thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 10.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 8/12 (giờ New York) cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres “rất lo ngại” trước những diễn biến mới nhất giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông Guterres kêu gọi hai nước làm mọi điều có thể để giảm leo thang và quay lại thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 10.

Trước đó, Thái Lan cho biết các máy bay tiêm kích của nước này đã tấn công Campuchia nhằm đánh gục năng lực quân sự của Phnom Penh.

Cùng ngày, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) bày tỏ quan ngại trước sự bùng phát trở lại của xung đột tại biên giới Campuchia-Thái Lan.

ICRC khẩn thiết kêu gọi kiềm chế và giảm leo thang. Tổ chức này cho rằng tất cả các bên phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân, đặc biệt là thương vong dân sự và thiệt hại cho các công trình dân sự, bao gồm cả cơ sở hạ tầng thiết yếu. Những người bị thương phải được chăm sóc y tế cần thiết./.

