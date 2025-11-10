Liên hợp quốc quyết tâm phá vỡ bế tắc chính trị kéo dài tại Libya

Liên hợp quốc đang hỗ trợ một tiến trình đối thoại toàn diện do Libya dẫn dắt, quy tụ đại diện của nhiều tầng lớp xã hội, với mục tiêu hình thành tầm nhìn chung cho tương lai đất nước thông qua các khuyến nghị về cải cách chính trị, kinh tế và thể chế chủ chốt.

Đây được xem là nỗ lực then chốt nhằm đưa Libya thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị kéo dài suốt hơn một thập kỷ kể từ sau biến động năm 2011.

Tại cuộc họp mới đây diễn ra tại trụ sở Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL), Đặc phái viên Liên hợp quốc Hanna Tetteh và Quyền Đại biện Mỹ tại Libya Jeremy Berndt đã kêu gọi Hạ viện và Hội đồng Nhà nước khẩn trương tái cơ cấu Ủy ban bầu cử quốc gia (HNEC), đồng thời thông qua các sửa đổi cần thiết đối với khung hiến pháp và luật bầu cử nhằm sớm tổ chức tổng tuyển cử.

Cuộc họp có sự tham dự của Phó Đặc phái viên Stephanie Koury, tập trung thảo luận về việc thúc đẩy lộ trình chính trị, củng cố quản trị kinh tế và chuẩn bị cho vòng đối thoại có cấu trúc tiếp theo giữa các bên liên quan.

Theo thông cáo của UNSMIL, sáng kiến này được kỳ vọng tái tạo đồng thuận chính trị giữa các phe phái và mở đường cho cuộc bầu cử quốc gia - bước đi quan trọng mà Libya đang cần để thoát khỏi khủng hoảng kéo dài.

Trước đó, ngày 21/8, bà Hanna Tetteh đã đề xuất một lộ trình chấm dứt khủng hoảng chính trị tại Libya, giao cho Hạ viện và Hội đồng Nhà nước nhiệm vụ tái lập HNEC và giải quyết tranh cãi về luật bầu cử trong vòng hai tháng.

Kế hoạch này cũng kêu gọi thành lập Chính phủ thống nhất quốc gia mới, nhằm tái hợp các cơ quan nhà nước bị chia rẽ, tạo điều kiện tổ chức bầu cử và khởi động cơ chế đối thoại toàn diện về các vấn đề nhạy cảm như an ninh, kinh tế và quản lý bầu cử.

Tuy nhiên, khi hạn chót hai tháng đã qua mà không đạt tiến triển, UNSMIL đã chủ động khởi động tiến trình đối thoại có cấu trúc.

Động thái này dẫn tới phản ứng gay gắt từ chính phủ do Quốc hội chỉ định của Thủ tướng Osama Hammad, cáo buộc Liên hợp quốc "làm suy yếu và chôn vùi lộ trình chính trị trước khi nó bắt đầu."

Theo giới quan sát, bất chấp những phản ứng trái chiều, sáng kiến do Liên hợp quốc hậu thuẫn này vẫn được đánh giá là cơ hội quan trọng để Libya có thể tìm lại sự ổn định sau hơn một thập kỷ chia rẽ và xung đột nội bộ./.

