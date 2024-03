Liên hợp quốc và nhiều nước lên án vụ tấn công tàu True Confidence

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức những hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho tuyến hàng hải quốc tế."