Liên minh châu Âu điều tra Google sử dụng nội dung trực tuyến cho AI

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo mở cuộc điều tra chống độc quyền để đánh giá xem liệu Google có vi phạm các quy định cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) khi sử dụng nội dung trực tuyến từ những nhà xuất bản web và YouTube cho các mục đích liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.

Cuộc điều tra nhằm xác định liệu Google có gây ra sự bất công trong cạnh tranh bằng cách áp đặt những điều kiện không hợp lý đối với các nhà xuất bản và người sáng tạo nội dung, hoặc tự cấp quyền truy cập ưu tiên vào nội dung của họ, làm thiệt thòi cho các nhà phát triển mô hình AI khác.

EC bày tỏ lo ngại rằng Google có thể đã sử dụng nội dung từ những nhà xuất bản web để phát triển các dịch vụ AI trên các trang kết quả tìm kiếm mà không đền bù hợp lý cho những nhà xuất bản và không cho họ cơ hội từ chối việc sử dụng nội dung của mình.

EC cũng lo ngại liệu Google có sử dụng nội dung được tải lên Youtube để huấn luyện các mô hình AI của mình mà không đền bù cho người sáng tạo nội dung hoặc cho phép họ từ chối việc sử dụng đó hay không./.

