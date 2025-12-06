Liên minh châu Âu và Italy đánh giá Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ

Ngày 6/12, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington vừa công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới với nhiều chỉ trích nhằm vào các thể chế châu Âu.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Thủ đô Doha của Qatar, bà Kallas thẳng thắn nhận định Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ có nhiều nội dung chỉ trích nhưng Washington vẫn là đồng minh lớn nhất của EU.

Bà Kallas nêu rõ không phải lúc nào EU và Mỹ cũng đồng thuận về mọi vấn đề nhưng giữa hai bên vẫn có các nguyên tắc chung và là những đồng minh lớn, cần sát cánh cùng nhau.

Bà Kallas cũng nhắc đến vòng đàm phán giữa Mỹ và Ukraine diễn ra trong ngày thứ ba liên tiếp ở Miami nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột Nga-Ukraine vốn đã kéo dài hơn ba năm qua.

Theo kế hoạch hòa bình do Washington đưa ra, Ukraine sẽ phải có một số nhượng bộ để đổi lại các cam kết về an ninh, nhưng không có việc nước này sớm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bà Kallas cho rằng việc áp đặt giới hạn và tạo sức ép lên Ukraine sẽ không mang lại hòa bình lâu dài.

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng đề cập đến Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ và cho biết văn kiện này đề cập đến những vấn đề đã được thảo luận từ lâu giữa Mỹ và EU.

Theo bà, mặc dù văn kiện này kêu gọi châu Âu tự chịu trách nhiệm về quốc phòng nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ hai bên xấu đi và dây là một tiến trình lịch sử tất yếu. Bà nói: "Người Mỹ quyết định cách họ bảo vệ lợi ích của mình... và châu Âu cũng cần làm như vậy."

Nhà lãnh đạo Italy nhấn mạnh thêm rằng việc xây dựng năng lực phòng thủ của châu Âu là cơ hội “mang lại tự do chính trị” và châu Âu phải tự đưa ra quyết định nếu muốn đạt được vị thế lớn mạnh trong tương lai./.

