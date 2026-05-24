Liên tiếp xảy ra các vụ cá mập tấn công người ở Australia

Cảnh sát Australia ngày 24/5 cho biết một người đàn ông 39 tuổi đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công ở miền Bắc bang Queensland.

Theo cảnh sát Queensland, nạn nhân được kéo lên khỏi mặt nước tại khu vực Kennedy Shoal và đưa tới bến thuyền Hull River Heads. Tuy nhiên, người đàn ông đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Lực lượng cấp cứu xác nhận nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách thành phố du lịch Cairns khoảng 160 km về phía Nam.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công.

Đây là vụ cá mập tấn công gây chết người thứ hai tại Australia chỉ trong vòng 1 tuần, sau một sự việc tương tự ở bang Tây Australia.

Giới chuyên gia cho rằng Australia có số vụ cá mập tấn công cao hơn một số khu vực khác do nhiều yếu tố kết hợp. Thứ nhất, quốc gia này có đường bờ biển rất dài với nhiều khu vực hoang sơ, khó giám sát. Thứ hai, các hoạt động như bơi lội, lướt sóng rất phổ biến, khiến con người thường xuyên tiếp xúc với môi trường sống tự nhiên của cá mập.

Bên cạnh đó, việc thay đổi nhiệt độ nước và dòng hải lưu khiến cá mập di chuyển gần bờ hơn. Mưa lớn, nước đục và dòng chảy từ sông làm tăng hoạt động của các loài cá mập gần cửa sông./.

