Thế giới

Châu Á-TBD

Liên tiếp xảy ra các vụ cá mập tấn công người ở Australia

Đây là vụ cá mập tấn công gây chết người thứ hai tại Australia chỉ trong vòng 1 tuần, sau sự việc tương tự ở bang Tây Australia; cảnh sát đang điều tra nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công.

Phương Hoa
(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Cảnh sát Australia ngày 24/5 cho biết một người đàn ông 39 tuổi đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công ở miền Bắc bang Queensland.

Theo cảnh sát Queensland, nạn nhân được kéo lên khỏi mặt nước tại khu vực Kennedy Shoal và đưa tới bến thuyền Hull River Heads. Tuy nhiên, người đàn ông đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Lực lượng cấp cứu xác nhận nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách thành phố du lịch Cairns khoảng 160 km về phía Nam.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công.

Đây là vụ cá mập tấn công gây chết người thứ hai tại Australia chỉ trong vòng 1 tuần, sau một sự việc tương tự ở bang Tây Australia.

Giới chuyên gia cho rằng Australia có số vụ cá mập tấn công cao hơn một số khu vực khác do nhiều yếu tố kết hợp. Thứ nhất, quốc gia này có đường bờ biển rất dài với nhiều khu vực hoang sơ, khó giám sát. Thứ hai, các hoạt động như bơi lội, lướt sóng rất phổ biến, khiến con người thường xuyên tiếp xúc với môi trường sống tự nhiên của cá mập.

Bên cạnh đó, việc thay đổi nhiệt độ nước và dòng hải lưu khiến cá mập di chuyển gần bờ hơn. Mưa lớn, nước đục và dòng chảy từ sông làm tăng hoạt động của các loài cá mập gần cửa sông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cá mập #tấn công #Australia #Queensland #cứu hộ #sinh vật biển Australia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tăng cường các hoạt động kết nối ASEAN-Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, hy vọng AAC sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của ACC trong thời gian tới.

Đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu phở phục vụ sinh viên. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phở Việt Nam chinh phục sinh viên Nhật Bản

Anh Sato Yuta - đầu bếp chính phụ trách nấu món phở Việt Nam cho biết, anh đã được hướng dẫn cách nấu Phở theo công thức và hiện nay đang tự tìm cách để điều chỉnh phù hợp hơn với khẩu vị người Nhật.

Diễn đàn giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh và kết nối giao thương B2B 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Bangladesh đẩy mạnh liên kết kinh tế

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm kiếm, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Bangladesh góp phần giảm dần thâm hụt thương mại, thúc đẩy giao thương song phương phát triển bền vững hơn.