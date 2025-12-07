Lionel Messi lập kỷ lục trong ngày Inter Miami đăng quang MLS Cup

Inter Miami nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết để giành chức vô địch MLS Cup 2025.

Đây là danh hiệu thứ 4 trong lịch sử đội bóng non trẻ Inter Miami và cũng là danh hiệu danh giá nhất bóng đá Mỹ, sau khi từng giành được Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và chức vô địch MLS miền Đông.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho Inter Miami sau những gì họ đã thể hiện xuyên suốt mùa giải, đặc biệt là ở trận chung kết MLS Cup 2025.

Trên sân nhà Chase, Inter Miami pressing quyết liệt để gây áp lực lên Vancouver ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến đối phương rơi vào thế bị động.

Sự chủ động trong lối chơi giúp Inter Miami có được lợi thế ở phút thứ 8 khi Edier Ocampo bên phía Vancouver phản lưới nhà sau tình huống căng ngang của Tadeo Allende.

Sau bàn thua, Vancouver Whitecaps bắt đầu gia tăng sức ép. Thomas Mueller chính là cái tên được nhắc đến nhiều khi liên tiếp tạo cơ hội nhưng các đồng đội không tận dụng thành công.

Phải đến phút 60, Vancouver mới có thể gỡ hòa 1-1. Brian White kiến tạo cho Ali Ahmed tung ra cú sút đánh bại thủ thành Rocco Rios Novo.

Đội khách sau đó còn có cơ hội dẫn ngược nhưng tiếc rằng Emmanuel Sabbi hai lần dứt điểm đưa bóng trúng hai cột dọc của Inter Miami bật ra ngoài đáng tiếc.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Vancouver Whitecaps có thể làm được trong trận đấu quan trọng nhất năm của bóng đá Mỹ.

Inter Miami dần kiểm soát lại thế trận trước khi khiến cho đội khách phải nhận thất bại chung cuộc nhờ sự tỏa sáng của siêu sao Lionel Messi.

Messi ăn mừng cùng đồng đội.

Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng đã có hai pha kiến tạo cho Rodrigo De Paul và Tadeo Allende lập công, để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó trở thành nhà vô địch MLS Cup 2025.

“Tôi đã trải qua rất nhiều đêm mất ngủ nhưng luôn tin tưởng vào đội bóng. Tôi luôn tin vào việc mang đội bóng này đến trận chung kết, và khi tôi tìm được những người cộng sự phù hợp, tôi biết mọi thứ đều có thể xảy ra," David Beckham, đồng sở hữu Inter Miami xúc động sau khi chứng kiến đội nhà vô địch.

Ông cũng đồng thời khẳng định: " Chúng tôi luôn hứa với người hâm mộ rằng sẽ mang lại thành công, đưa về những cầu thủ tốt nhất, và hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó."

Lionel Messi thiết lập kỷ lục mới

Lionel Messi tiếp tục đóng vai trò quan trọng của Inter Miami để trở thành nhân vật chính trong trận chung kết MLS Cup 2025.

Anh không trực tiếp ghi bàn nhưng khiến tất cả phải nhớ đến mình vào hai tình huống kiến tạo giúp đồng đội lập công đưa Inter Miami lên ngôi.

Thế nên, không quá bất ngờ khi siêu sao người Argentina được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất MLS Cup.

Với chức vô địch MLS Cup, Messi cũng đã nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp của mình lên con số 48, tiếp tục củng cố vị thế là cầu thủ giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá.

Cụ thể, anh có 6 danh hiệu với Đội tuyển Argentina, 35 với Barcelona, 3 với PSG và 4 cùng Inter Miami.

Messi đã có tổng cộng 48 danh hiệu trong sự nghiệp.

Kể từ khi gia nhập Inter Miami, Messi đã trở thành cái tên không thể thiếu đối với đội bóng này. Anh đã ra sân 88 trận, ghi 77 bàn thắng và thực hiện 42 kiến tạo, đạt tổng cộng 119 lần đóng góp vào bàn thắng.

"Ba năm trước, tôi đã quyết định đến Mỹ, và hôm nay chúng tôi là nhà vô địch MLS," Lionel Messi chia sẻ sau khi cùng đội nhà đăng quang.

"Đây là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi suốt ba năm, và cũng là khoảnh khắc mà cả tập thể đã chờ đợi. Chúng tôi xứng đáng với điều đó."

"Năm nay, chúng tôi đã có mùa giải tuyệt vời khi cạnh tranh chức vô địch ở mọi giải đấu, chúng tôi lại vào chung kết Leagues Cup, chúng tôi dự bán kết CONCACAF Champions League. Năm ngoái chúng tôi đứng đầu bảng xếp hạng MLS nhưng không may bị loại ngay vòng play-off đầu tiên, nhưng toàn đội đã nỗ lực để đứng vững suốt cả năm," siêu sao này nói thêm.

Trong bài phát biểu của mình, Messi cũng đã gửi lời chúc đến Busquets và Alba, hai cầu thủ đã quyết định treo giày sau trận chung kết. "Hôm nay khép lại một chương rất đặc biệt, và tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất, hai người bạn mà tôi vô cùng trân quý"./.

Lionel Messi thiết lập kỷ lục vĩ đại trong ngày Inter Miami đăng quang Lionel Messi đã thiết lập nên cột mốc vĩ đại trong sự nghiệp sau khi góp công giúp Inter Miami đánh bại New York City 5-1 để giành chức vô địch MLS khu vực miền Đông 2025.