Thế giới

Châu Âu

Litva tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì sự xâm nhập của khinh khí cầu từ Belarus

Litva cáo buộc Belarus cho phép các đối tượng buôn lậu sử dụng khinh khí cầu thời tiết để vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới 2 nước, tuy nhiên, Belarus đã phủ nhận cáo buộc này.

Trần Hòa
(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)

Ngày 8/12, Chính phủ Litva chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp do các mối đe dọa đối với an ninh công cộng, xuất phát từ việc khinh khí cầu của các nhóm buôn lậu từ Belarus.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Bộ trưởng Nội vụ Vladislav Kondratovic cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố do hoạt động hàng không dân dụng bị gián đoạn và lợi ích an ninh quốc gia bị ảnh hưởng.

Chính phủ Litva đã đề xuất Quốc hội trao quyền cho quân đội được hoạt động độc lập cũng như phối hợp với cảnh sát, biên phòng và lực lượng an ninh trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Nếu được Quốc hội thông qua, quân đội sẽ lập khu vực hạn chế đi lại, chặn và khám xét các phương tiện, kiểm tra giấy tờ và tài sản của người dân, bắt giữ những người chống đối hoặc nghi là tội phạm.

Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas đề cập đến việc quân đội cần được phép sử dụng mọi công cụ để thực hiện những nhiệm vụ trên.

Biện pháp khẩn cấp sẽ được áp dụng cho đến khi chính phủ ra quyết định tiếp theo về vấn đề này.

Litva cáo buộc Belarus cho phép các đối tượng buôn lậu sử dụng khinh khí cầu thời tiết để vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới 2 nước.

Tuy nhiên, Belarus phủ nhận cáo buộc này và cho rằng chính Litva đã có những hành động làm nóng quan hệ như cho phép sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để rải tài liệu có nội dung cực đoan. Đáp lại, Chính phủ Litva khẳng định đây là những thông tin sai sự thật và không có căn cứ.

Tháng 10 vừa qua, Litva đã đóng 2 cửa khẩu biên giới với Belarus để phản ứng trước việc các khinh khí cầu bay từ Belarus xâm nhập không phận, gây gián đoạn giao thông hàng không và khiến sân bay Vilnius phải đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Litva #tình trạng khẩn cấp #Belarus #khinh khí cầu #an ninh quốc gia #biên giới #buôn lậu Belarus Litva
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.