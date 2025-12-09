Litva tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì sự xâm nhập của khinh khí cầu từ Belarus

Ngày 8/12, Chính phủ Litva chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp do các mối đe dọa đối với an ninh công cộng, xuất phát từ việc khinh khí cầu của các nhóm buôn lậu từ Belarus.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Bộ trưởng Nội vụ Vladislav Kondratovic cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố do hoạt động hàng không dân dụng bị gián đoạn và lợi ích an ninh quốc gia bị ảnh hưởng.

Chính phủ Litva đã đề xuất Quốc hội trao quyền cho quân đội được hoạt động độc lập cũng như phối hợp với cảnh sát, biên phòng và lực lượng an ninh trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Nếu được Quốc hội thông qua, quân đội sẽ lập khu vực hạn chế đi lại, chặn và khám xét các phương tiện, kiểm tra giấy tờ và tài sản của người dân, bắt giữ những người chống đối hoặc nghi là tội phạm.

Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas đề cập đến việc quân đội cần được phép sử dụng mọi công cụ để thực hiện những nhiệm vụ trên.

Biện pháp khẩn cấp sẽ được áp dụng cho đến khi chính phủ ra quyết định tiếp theo về vấn đề này.

Litva cáo buộc Belarus cho phép các đối tượng buôn lậu sử dụng khinh khí cầu thời tiết để vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới 2 nước.

Tuy nhiên, Belarus phủ nhận cáo buộc này và cho rằng chính Litva đã có những hành động làm nóng quan hệ như cho phép sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để rải tài liệu có nội dung cực đoan. Đáp lại, Chính phủ Litva khẳng định đây là những thông tin sai sự thật và không có căn cứ.

Tháng 10 vừa qua, Litva đã đóng 2 cửa khẩu biên giới với Belarus để phản ứng trước việc các khinh khí cầu bay từ Belarus xâm nhập không phận, gây gián đoạn giao thông hàng không và khiến sân bay Vilnius phải đóng cửa./.

