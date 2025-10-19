Lo ngại an ninh, Hàn Quốc tạm dừng dự án khí hậu tại Campuchia

Ngày 19/10, Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (STEPI) cho biết một dự án hợp tác quốc tế giữa Hàn Quốc và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhằm nâng cao năng lực quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Campuchia đã bị tạm dừng trong bối cảnh gia tăng các vụ tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc tại nước này.

Dự án do UNDP và Hàn Quốc đồng khởi xướng, hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của người dân và cộng đồng sống dọc lưu vực sông Mekong - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu và thiên tai, bao gồm Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Lào.

Trong khuôn khổ dự án, STEPI đã phối hợp với một số doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai chương trình thí điểm về cung cấp và quản lý nguồn nước bằng năng lượng tái tạo tại Campuchia, nhằm xây dựng mô hình quản lý nước bền vững cho khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, lễ bàn giao chương trình thí điểm cho phía Campuchia, dự kiến tổ chức vào cuối năm nay, đã bị hoãn vô thời hạn do lo ngại về an ninh. STEPI cho biết các dự án tương tự tại những quốc gia khác trong khu vực vẫn được triển khai bình thường.

Hiện Hàn Quốc đang vận hành nhiều chương trình viện trợ phát triển chính thức (ODA) tại Campuchia, song một số dự án có thể bị ảnh hưởng tình hình an ninh căng thẳng.

Các vụ tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau vụ một sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng hồi tháng Tám, được cho là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai đội công tác đặc biệt sang Campuchia để phối hợp điều tra, truy vết, giải cứu và hồi hương công dân.

Tính đến ngày 18/10, hơn 60 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia đã được đưa về nước an toàn./.

