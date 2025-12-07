Lo ngại về nguồn cung đẩy giá gạo Thái Lan lên đỉnh bốn tháng

Tuần này, giá gạo Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng qua do những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ tình hình lũ lụt ở phía Nam. Trái lại, giá gạo của cả Ấn Độ trượt xuống gần mức thấp nhất trong một tháng.

Theo thông tin từ một thương nhân tại Bangkok, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 375 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 370 USD/tấn của tuần trước do ảnh hưởng của lũ lụt.

Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ ngày 24/7. Thương nhân này giải thích rằng đà tăng giá này chỉ áp dụng đối với gạo Thái Lan ở khu vực phía Nam do tình trạng ngập lụt tại đây.

Tại Ấn Độ, loại gạo đồ 5% tấm đã giảm từ mức 348-356 USD/tấn của tuần trước xuống còn 347-354 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất trong gần một tháng. Gạo trắng 5% tấm có giá dao động từ 340-345 USD/tấn.

Nhu cầu đối với gạo Ấn Độ đã ghi nhận sự cải thiện nhẹ trong tuần này khi giá gạo giảm theo đà trượt dốc xuống mức thấp kỷ lục của đồng rupee.

Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, nhận định rằng việc đồng rupee suy yếu đang giúp các nhà xuất khẩu có điều kiện hạ giá bán để tăng tính cạnh tranh trong việc thu hút nhu cầu.

Trong khi đó, tại Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 365-370 USD/tấn, tăng so với mức 359-363 USD/tấn của một tuần trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2025.

Ở một diễn biến khác, giá gạo nội địa tại Bangladesh vẫn neo ở mức cao bất chấp lượng tồn kho dồi dào và mùa màng bội thu. Quốc gia này đã nhập khẩu 1,437 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025 và thêm 500.000 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 7-11, tuy nhiên giá cả vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago giảm nhẹ trong phiên 5/12 và hướng tới tuần giảm giá đầu tiên trong tám tuần, trong bối cảnh thị trường đang thận trọng vì chưa rõ Trung Quốc sẽ thực sự mua bao nhiêu đậu tương của Mỹ theo thỏa thuận đình chiến thương mại.

Phiên này, giá đậu tương trong hợp đồng có kỳ hạn giao gần nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) giảm 0,3% xuống mức 11,165 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

(Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) mới đây cho biết doanh số xuất khẩu ròng đậu tương Mỹ đạt 1.248.500 tấn trong tuần kết thúc ngày 30/10, trong đó có 232.000 tấn sang Trung Quốc. Đây là đợt mua hàng đầu tiên của Trung Quốc từ vụ thu hoạch năm 2025 của Mỹ.

Tuy nhiên, tổng lượng mua vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 12 triệu tấn mà các quan chức cấp cao Mỹ đề cập trước đó. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong tuần này cũng đã lùi thời hạn đạt mục tiêu trên từ cuối tháng 12/2025 sang cuối tháng 2/2026.

Tương tự đậu tương, giá lúa mỳ và ngô cũng hạ nhiệt do nguồn cung toàn cầu dồi dào đã lấn át lực đẩy từ hoạt động xuất khẩu ngô đang rất sôi động của Mỹ. Giá lúa mỳ trên sàn CBOT giảm 0,5% xuống 5,375 USD/bushel, trong khi giá ngô giảm 0,3% xuống 4,46 USD/bushel.

Cơ quan Thống kê Canada mới đây báo cáo tổng sản lượng lúa mỳ của nước này đạt gần 40 triệu tấn, vượt qua kỳ vọng của thị trường. Số liệu này cho thấy nguồn cung toàn cầu đang rất dồi dào, từ đó gây áp lực lên giá.

Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ngày 5/12 cũng đã nâng dự báo sản lượng và tồn kho ngũ cốc thế giới trong niên vụ này lên mức cao kỷ lục.

Mặc dù vậy, giá ngô tại Chicago vẫn neo gần mức đỉnh sáu tháng được thiết lập hồi đầu tuần, nhờ sự hỗ trợ từ hoạt động xuất khẩu sôi động và những lo ngại về thời tiết lạnh giá gây cản trở việc vận chuyển ngũ cốc của Mỹ.

Thị trường càphê thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá càphê có diễn biến trái chiều nhưng xu hướng chung là tăng nhẹ. Sàn London ghi nhận giá cà phê robusta giao tháng 1/2026 tăng 16 USD lên 4.331 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 32 USD lên 4.244 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá càphê arabica giao tháng 12/2025 tăng 5,45 xu Mỹ/lb lên 409,2 xu Mỹ/lb; hợp đồng tháng 3/2026 tăng 3,7 xu Mỹ/lb lên 376,15 xu Mỹ/lb (1lb = 0,4535kg).

Nông dân thu hoạch càphê tại Espírito Santo (Brazil). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dù tăng, giá cà phê robusta vẫn xoay quanh vùng thấp nhất 1,5 tuần khi thị trường tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của bão và mưa lớn tại Việt Nam. Thời tiết xấu những ngày gần đây khiến hoạt động thu hoạch bị chậm lại và tăng nguy cơ rụng quả, làm dấy lên lo ngại sản lượng giảm trong vụ này.

Giới thương nhân hiện chia thành hai quan điểm: một phía cho rằng sản lượng có thể ổn định nhờ nguồn cung bù đắp cuối vụ, trong khi phía còn lại dự báo sản lượng có thể giảm 5-10% tùy khu vực. Quan điểm trái chiều khiến diễn biến giá liên tục biến động theo từng thông tin mới từ các vùng nguyên liệu.

Đối với càphê arabica, giá được hỗ trợ bởi đồng real Brazil tăng mạnh lên mức cao nhất hai tuần. Đồng nội tệ tăng khiến nông dân Brazil hạn chế bán ra, góp phần giữ giá arabica ổn định.

Xuất khẩu càphê Brazil sang Mỹ vẫn chậm dù các rào cản thuế quan đã được gỡ bỏ, song được dự báo sẽ cải thiện vào đầu năm 2026 khi nguồn cung trong nước ổn định hơn.

Tại thị trường trong nước, giá càphê ngày 6/12 tăng nhẹ trở lại từ 400-500 đồng/kg, dao động từ 103.300-104.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá càphê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 400 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 104.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá càphê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá càphê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 103.600 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá càphê tăng 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 103.300 đồng/kg./.

