Lộ nhiều bất cập sau vụ cháy dưới cầu Vĩnh Tuy

Vụ cháy tại bãi giữ xe dưới cầu Vĩnh Tuy đã gây thiệt hại lớn, cho thấy nhiều bất cập trong quản lý giao thông tĩnh và an toàn hạ tầng tại Hà Nội.

Vụ cháy tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vào cuối tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và làm hư hại kết cấu cây cầu có vai trò huyết mạch tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Không chỉ vậy, vụ việc còn lộ rõ nhiều bất cập trong quản lý giao thông tĩnh, an toàn hạ tầng đô thị và cách sử dụng không gian công cộng, đặc biệt là không gian dưới các công trình giao thông trọng điểm như cầu, hầm..



Sức nóng dữ dội từ vụ cháy đã làm nhiều mảng bê tông bong tróc, lộ cốt thép bên trong. Cơ quan chức năng phải dựng tạm 1 trụ tại vị trí dầm bị ảnh hưởng để chống đỡ. Đồng thời giám sát biến dạng kết cấu cầu phòng ngừa rủi ro trong khi chờ đánh giá toàn diện mức độ hư hại và phương án xử lý.



Trong thời gian chờ đợi kết quả đánh giá, toàn bộ các xe trên 18 tấn hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi Nguyễn Khoái sẽ bị cấm. Các chuyên gia giao thông khẳng định: Mặc dù quy định pháp luật và Bộ Xây dựng đều không cho phép trông giữ xe dưới gầm cầu, tuy nhiên nhiều năm qua, do áp lực quá lớn về hệ thống giao thông tĩnh, Hà Nội đã tạm tận dụng gầm một số cầu cạn làm bãi giữ xe. Và những mối nguy cơ cháy nổ từ những bãi trông giữ xe đã được các chuyên gia cảnh báo từ trước./.

