Loạt phim kinh dị thống trị màn ảnh rộng tại Bắc Mỹ tuần qua

Cuối tuần qua, phòng vé Bắc Mỹ chứng kiến sự thăng hoa của dòng phim kinh dị khi những cái tên như "Smile 2" và "Terrifier 3" thống trị màn ảnh rộng, thu hút đông đảo khán giả.

Bên cạnh đó, bộ phim nghệ thuật "Anora" - ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar 2025 - đã có một khởi đầu không thể ấn tượng hơn, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của điện ảnh nghệ thuật với tác phẩm đầy chiều sâu và cảm xúc.

Trong làn sóng phim kinh dị đang lên, "Smile 2" do Paramount Pictures phát hành nổi bật với màn ra mắt bùng nổ. Đạo diễn Parker Finn tiếp tục "cầm trịch" phần tiếp theo của tác phẩm từng gây bão năm 2022.

Với doanh thu 23 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu, bộ phim không chỉ nối tiếp thành công của phần đầu mà còn củng cố vị trí vững chắc của thể loại kinh dị tại phòng vé Bắc Mỹ.

Trong "Smile 2," Naomi Scott vào vai một ngôi sao nhạc pop phải đối mặt với bóng ma từ quá khứ đen tối, tạo nên một câu chuyện vừa kỳ bí vừa rùng rợn.

Được xây dựng trên thành công của phần đầu với doanh thu 217 triệu USD so với kinh phí chỉ 17 triệu USD, "Smile 2" là minh chứng rõ ràng rằng khán giả vẫn háo hức đón chờ những tác phẩm kinh dị có chất lượng cao.

Theo đánh giá của giới phân tích, phim không chỉ khai thác nỗi sợ hãi mà còn mở rộng chiều sâu tâm lý nhân vật, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Nếu "Smile 2" mang đến những giây phút căng thẳng tâm lý, thì "Terrifier 3" lại là đại diện hoàn hảo cho dòng phim kinh dị với yếu tố bạo lực đẫm máu.

Phim thu về 9,3 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu, nâng tổng doanh thu lên 36,2 triệu USD - một con số đáng nể cho một tác phẩm do hãng phim độc lập sản xuất chỉ có kinh phí sản xuất khiêm tốn 2 triệu USD.

"Terrifier 3" tiếp tục khai thác nhân vật gã hề sát nhân Art the Clown, một biểu tượng mới của dòng phim kinh dị hiện đại. Bộ phim không chỉ làm hài lòng người hâm mộ của thể loại kinh dị mà còn thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

Sự thành công của "Terrifier 3" chứng minh rằng các tác phẩm kinh phí thấp, nếu có câu chuyện đủ mạnh, hoàn toàn có thể đạt được thành công đáng kinh ngạc tại phòng vé.

Tuy nhiên, ánh sáng rực rỡ nhất cuối tuần qua lại đến từ bộ phim nghệ thuật "Anora" của đạo diễn Sean Baker.

Chỉ công chiếu tại 6 rạp phim ở New York và Los Angeles, nhưng "Anora" đã thu về 630.000 USD, đạt mức doanh thu trung bình 105.000 USD mỗi rạp - một con số đáng kinh ngạc kể từ khi "Asteroid City" lập kỷ lục vào mùa Hè năm ngoái.

"Anora" kể về câu chuyện tình yêu giữa một cô gái bán dâm ở New York và con trai của một tài phiệt Nga, mang đến cho khán giả một tác phẩm đậm chất nghệ thuật, khai thác sâu sắc những cảm xúc nhân văn.

Bộ phim không chỉ chinh phục khán giả mà còn nhận được sự tán thưởng của giới phê bình.

Với thành công vang dội tại Liên hoan phim Cannes và triển vọng sáng giá tại Oscar 2025, "Anora" khẳng định rằng những tác phẩm điện ảnh tinh tế, đầy chiều sâu vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Smile 2: 23 triệu USD

2. The Wild Robot: 10,1 triệu USD

3. Terrifier 3: 9,3 triệu USD

4. Beetlejuice Beetlejuice: 5 triệu USD

5. We Live In Time: 4,2 triệu USD

6. Joker: Folie à Deux: 2,2 triệu

7. Piece by Piece: 2,1 triệu USD

8. Transformers One: 2 triệu USD

9. Saturday Night:1,8 triệu USD

10. The Nightmare Before Christmas: 1,1 triệu USD./.