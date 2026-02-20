Lockheed Martin chọn Saudi Arabia làm trung tâm quốc phòng toàn cầu

Việc Saudi Arabia nỗ lực nội địa hóa 50% chi tiêu quốc phòng theo Tầm nhìn 2030 đang thu hút sự cam kết mạnh mẽ hơn từ tập đoàn quốc phòng hàng đầu Lockheed Martin.

Tập đoàn Mỹ dự kiến mở rộng sản xuất tại Saudi Arabia, chuyển giao công nghệ tiên tiến và tích hợp Vương quốc này sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu.

Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế tại bộ phận hàng không của Lockheed Martin, ông Steve Sheehy, cho biết tập đoàn đang tăng cường hợp tác với các công ty hàng không vũ trụ Saudi Arabia lâu đời và mới nổi.

Lockheed Martin tập trung xây dựng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và đại tu, sản xuất và sửa chữa linh kiện, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử hàng không tiên tiến và sản xuất bồi đắp từ nhựa và kim loại, vật liệu composite tiên tiến.

Sau Triển lãm Quốc phòng Thế giới tại Riyadh, ông nhấn mạnh mục tiêu kép là lấp khoảng trống chuỗi cung ứng toàn cầu của công ty, chuyển giao bí quyết và tăng cường năng lực địa phương theo mô hình cùng có lợi. Ngành hàng không vũ trụ Saudi Arabia đã có nền tảng vững về bảo trì và sản xuất và đang chuyển dịch rõ ràng sang công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện hợp tác sâu rộng.

Thiếu tướng Joseph Rank, Giám đốc điều hành của Lockheed Martin tại Saudi Arabia và châu Phi, khẳng định chiến lược bắt nguồn từ mối quan hệ đối tác lâu dài phù hợp với Tầm nhìn 2030, đặc biệt là mục tiêu nội địa hóa 50% chi tiêu quốc phòng.

Lockheed Martin tập trung vào việc chuyển giao kiến thức và công nghệ tiên tiến, phát triển năng lực công nghiệp địa phương và xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng tích hợp. Tập đoàn đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trong nước để tăng cường sản xuất địa phương, trao quyền cho nhân tài Saudi Arabia và thiết lập một nền tảng công nghiệp bền vững hỗ trợ đổi mới và tạo ra việc làm chất lượng cao.

Lockheed Martin đang đẩy mạnh công tác sản xuất và sửa chữa thiết bị quốc phòng, bao gồm các linh kiện của hệ thống phòng không THAAD, bệ phóng tên lửa và ống phóng tên lửa đánh chặn, hợp tác với các đối tác Saudi Arabia. Công ty cũng đã mở một trung tâm bảo trì tại Riyadh cho hệ thống Sniper Advanced Targeting Pod, trung tâm đầu tiên ở Trung Đông, nhằm tăng cường khả năng bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.

Ngoài phần cứng, Lockheed Martin đang đầu tư vào việc chuyển giao và nội địa hóa các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phòng không, chỉ huy và kiểm soát và sản xuất kỹ thuật số. Công ty cũng hỗ trợ các chương trình khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và đào tạo thực hành hợp tác với các trường đại học quốc gia.

Tập đoàn dựa vào một mạng lưới đối tác rộng lớn trong Vương quốc, bao gồm Tổng cục Công nghiệp Quân sự, Công nghiệp Quân sự Saudi Arabia.

Các đối tác khác bao gồm Công ty Điện tử Tiên tiến (Advanced Electronics Company) về bảo trì hệ thống tiên tiến, Công ty Động cơ đẩy Trung Đông (Middle East Propulsion Company) và AIC Steel về sản xuất các linh kiện và bệ phóng THAAD, và Công ty Hệ thống Cơ khí Quốc gia (National Company for Mechanical Systems) về công nghệ sản xuất tiên tiến.

Hợp tác học thuật mở rộng đến Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah, Đại học King Saud, Đại học Dầu khí và Khoáng sản King Fahd, và Đại học Công chúa Nourah bint Abdulrahman, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển nhân tài quốc gia.

Theo ông Rank, nội địa hóa sản xuất hàng không vũ trụ là một ưu tiên chiến lược. Lockheed Martin đã khởi động các dự án sản xuất bệ phóng tên lửa đánh chặn và ống phóng trong Vương quốc và trao các hợp đồng cung cấp linh kiện quan trọng cho các công ty Saudi Arabia, giúp họ đủ điều kiện tham gia mạng lưới cung ứng toàn cầu của công ty ngoài Mỹ.

Công ty đang đánh giá và lựa chọn hàng trăm công ty Saudi Arabia để sản xuất thiết bị quốc phòng theo tiêu chuẩn quốc tế. Cách tiếp cận này còn tập trung vào chuyển giao công nghệ, sản xuất kỹ thuật số và hệ thống chỉ huy và kiểm soát, đặt nền tảng cho việc sản xuất các hệ thống tích hợp ở Saudi Arabia và củng cố vị thế trung tâm khu vực về hàng không vũ trụ và quốc phòng./.

