Lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuống, còn 3.188 nhà bị ngập

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tính đến 7 giờ sáng nay (14/10), thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước trên 8.720 tỷ đồng; hiện vẫn còn 3.188 nhà bị ngập, tập trung ở các tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Phú Thọ.

Cụ thể, tính đến 7 giờ sáng nay, tại Bắc Ninh có 1.587 nhà đang bị ngập. Số nhà bị ngập tại Hà Nội là 1.503 nhà. Còn lại 98 nhà ở tỉnh Phú Thọ.

Như vậy, so với thời điểm dự báo 7 giờ ngày 13/10, số nhà bị ngập ở đã được khắc phục (không còn ngập) ở Bắc Ninh là 8.486 nhà, tại Hà Nội 658 nhà.

Về đê điều, có 83 sự cố xảy ra tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội (trong đó tại Thái Nguyên xảy ra 8 sự cố; Bắc Ninh 66 sự cố; Hà Nội 9 sự cố).

Đối với điện lực, viễn thông, báo cáo thống kê đến 7 giờ sáng nay cho thấy có 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 525.331 khách hàng; còn 25.494 khách hàng (trong đó tại tỉnh Thái Nguyên có 2.552 khách hàng; Bắc Ninh 17.254 khách hàng; Lạng Sơn 4.491 khách hàng; Cao Bằng 1.197 khách hàng).

Ngoài ra, tại tỉnh Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối.

Tổng thiệt hại ước tính trên 8.720 tỷ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng). Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cũng cho biết trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 13/10 đến 7 giờ sáng nay, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.

Riêng tại tỉnh Hưng Yên có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phình Hồ (Quảng Ninh) 123mm; một số điểm ở tỉnh Hưng Yên như Hạt Thái Thụy 169mm, Kiến Xương 159mm, Thái Ninh 157mm.

Tuy vậy, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ hiện vẫn đang xuống; chỉ còn 3 trạm trên mức báo động 1 trên sông Cầu, sông Thương.

Mực nước lúc 7 giờ sáng nay trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 4,35m, dưới báo động 1 là 0,05m (giảm 0,75m); sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,09m, dưới báo động 2 là 0,21m (giảm 0,75m).

Tại Cầu Sơn, mức nước ở mức 14,27m trên báo động 1 là 0,27m./.

