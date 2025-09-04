Lương giáo viên dự kiến tăng từ 2-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo đó, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, mức tăng ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.

Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ. Quy định này nhằm cụ thể hóa Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ đang xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó có quy định về nội dung, hình thức tuyển dụng nhà giáo. Theo dự kiến, việc tuyển dụng sẽ gồm 2 vòng thi, tương thích với quy định về tuyển dụng viên chức hiện nay.

Tuy nhiên, vòng 2 - về chuyên môn, nghiệp vụ - sẽ được thiết kế khác biệt, bám sát quy trình thực tế của hoạt động dạy học và giáo dục, bảo đảm đánh giá đúng năng lực sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên ở từng cấp học, từng trình độ đào tạo. Đây được kỳ vọng là điểm đổi mới quan trọng, nhằm khắc phục hạn chế trước đây khi áp dụng cơ chế chung của viên chức mà chưa tính đủ đến đặc thù của nghề dạy học./.

