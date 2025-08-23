Malaysia: Thông qua kế hoạch tổng thể phát triển đất nước trong 5 năm tới

Theo hãng thông tấn Bernama ngày 22/8, Quốc hội Malaysia mới đây đã thông qua kế hoạch tổng thể phát triển đất nước trong 5 năm tới (2026-2030) - Kế hoạch Malaysia (MP) lần thứ 13 mà không có sửa đổi nào. Đây là khởi đầu thuận lợi cho chương trình nghị sự của Chính phủ Malaysia trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo phúc lợi của người dân.

Bộ trưởng Tài chính II kiêm quyền Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Amir Hamzah cho biết nỗ lực tái định hình phát triển quốc gia của MP 13 nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các bang, khu vực và vùng nông thôn.

Bộ trưởng Amir Hamzah khẳng định việc đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách tập trung vào các lĩnh vực mới sẽ thu hút đầu tư vào những khu vực trước đây bị bỏ qua và kích thích phát triển nông thôn.

Nỗ lực này được hỗ trợ bởi việc cải thiện cơ sở hạ tầng, với mục tiêu xây dựng 2.800 km đường nông thôn trên toàn quốc, trong đó 70% kinh phí sẽ được phân bổ cho sáu bang kém phát triển hơn.

Kế hoạch phát triển kinh tế đất nước trong 5 năm tới của chính phủ Thủ tướng Anwar Ibrahim đặt mục tiêu xây dựng xã hội hòa nhập và tiến bộ, đồng thời định vị Malaysia là quốc gia dẫn đầu khu vực về công nghệ số thông qua đổi mới sáng tạo và những sản phẩm, dịch vụ "Made by Malaysia" có sức cạnh tranh toàn cầu.

Các trụ cột của Kế hoạch bao gồm: tăng cường đa dạng kinh tế, tính năng động của xã hội; đẩy nhanh cải cách dịch vụ công; cải thiện phúc lợi người dân và tính bền vững của môi trường.

Ngoài ra, các ưu tiên được xác định bao gồm: hướng tới quốc gia phát triển trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy những ngành công nghiệp tăng trưởng cao và giá trị cao (HGHV) và các lĩnh vực chiến lược, cân bằng tiến bộ kinh tế giữa những khu vực, tăng cường phát triển nông thôn và nâng cao vai trò của Malaysia trong nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, ngày 31/7 Thủ tướng Anwar Ibrahim đã giới thiệu MP 13 trước Quốc hội. Tổng cộng 153 đại biểu quốc hội từ cả khối chính phủ và phe đối lập đã tham gia tranh luận về MP 13. Giới quan sát đánh giá MP 13 là sự thay đổi chính sách táo bạo, sẽ định hướng khả năng phục hồi kinh tế và khẳng định vai trò lãnh đạo khu vực của Malaysia trong nền kinh tế toàn cầu./.

