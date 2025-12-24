Xã hội

Mang dao và tuýp sắt đi hỗn chiến, thiếu niên 15 tuổi bị cảnh sát giao thông khống chế

Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau

Tối ngày 23/12/2025, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 thực hiện kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao phía trước cây xăng La Khê, thuộc địa bàn phường Hà Đông đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác tác đã kịp thời khống chế đối tượng ngồi sau.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi đựng vợt cầu lông của đối tượng có 1 tuýp sắt và 2 con dao. Đối tượng khai tên T.C.H (sinh năm 2010, trú tại Hà Nội).

Đấu tranh khai thác, H khai nhận cùng nhóm bạn mang theo hung khí di chuyển từ khu vực xã An Khánh xuống khu vực Metro Hà Đông để đánh nhau.

Do không gặp đối tượng nên cả nhóm quay về thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, khống chế.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

z7361229598562-623bf8eee4583e292441d61a282a0b0e.jpg
Đối tượng và tang vật thu giữ. (Ảnh: CAHN)
