Maroc - quốc gia có nền văn hóa và di sản phong phú nhất thế giới

U.S News & World Report đã xếp Maroc vào nhóm các quốc gia sở hữu nền văn hóa và di sản phong phú nhất thế giới nhờ sự giao thoa độc đáo giữa nhiều nền văn minh và bản sắc lịch sử lâu đời.

Là một quốc gia Hồi giáo nằm ở khu vực Bắc Phi, tiếp giáp cả Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, Maroc mang trong mình sự hòa quyện đặc sắc của các yếu tố văn hóa Arab, châu Phi và châu Âu.

Khác với nhiều quốc gia láng giềng, Maroc vẫn duy trì được nền độc lập trong phần lớn chiều dài lịch sử.

Theo U.S. News & World Report, ẩm thực Maroc có nhiều nét đặc trưng nổi bật và có ảnh hưởng toàn cầu.

Các món ăn Maroc nổi tiếng với việc sử dụng các loại gia vị và nguyên liệu địa phương phong phú như nghệ tây, bạc hà và ôliu./.