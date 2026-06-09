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Máy bay không người lái cứu sống hai binh sĩ Mỹ sau vụ trực thăng Apache rơi trên Biển Oman

Mới đây, một chiếc máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi ngoài khơi Oman. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết hai thành viên phi hành đoàn đã được máy bay không người lái cứu sống.

Viết Thành
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Máy bay không người lái cứu sống hai binh sĩ Mỹ sau vụ trực thăng Apache rơi trên Biển Oman
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Máy bay không người lái cứu sống hai binh sĩ Mỹ sau vụ rơi trực thăng Apache.

Mỹ khẳng định thỏa thuận hòa bình đang ở giai đoạn cuối.

EU lần đầu trừng phạt Iran liên quan eo biển Hormuz.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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