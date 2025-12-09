Máy bay vận tải quân sự AN-22 của Nga rơi trong chuyến bay thử nghiệm

Thế giới

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự AN-22 đã rơi tại tỉnh Ivanovo trong chuyến bay thử nghiệm sau sửa chữa ngày 9/12, trên máy bay có 7 người khi xảy ra tai nạn.

Máy bay quân sự AN-22. (Nguồn: themoscowtimes)
Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 1 máy bay vận tải quân sự AN-22 đã rơi trong chuyến bay thử nghiệm sau khi được sửa chữa vào ngày 9/12.

Hãng thông tấn TASS đưa tin có 7 người trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn. Hiện chưa rõ tình trạng của họ.

Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng nêu rõ: “Hôm nay, tại tỉnh Ivanovo, trong chuyến bay thử nghiệm sau sửa chữa, 1 máy bay vận tải quân sự AN-22 đã bị rơi.”

Thông cáo cho biết máy bay rơi xuống khu vực không có dân cư.

Các đội tìm kiếm đã được triển khai và cuộc điều tra đã được mở.

Tỉnh Ivanovo nằm cách Moskva khoảng 200 km về phía Đông. Không có dấu hiệu cho thấy sự cố liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine hay các cáo buộc về sự dính líu của Kiev./.

