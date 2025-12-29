Mexico: Tàu hỏa trật bánh lao xuống hẻm núi, ít nhất 20 người bị thương

Ngày 28/12, một đoàn tàu chở khách trật bánh trên cầu gần thị trấn Nizanda thuộc bang Oaxaca, miền Đông Nam Mexico, khiến ít nhất 20 người bị thương và nhiều hành khách bị mắc kẹt.

Theo Bộ Hải quân Mexico - đơn vị vận hành tuyến đường sắt này, đoàn tàu chở 241 hành khách và 9 thành viên đoàn đã trật bánh khi đang di chuyển đến thị trấn Matias Romero.

Đầu máy xe lửa đã rời khỏi đường ray và lao xuống hẻm núi, khiến ít nhất một toa tàu bị mắc kẹt.

Thống đốc bang Oaxaca, ông Salomon Jara, cho biết lực lượng cứu hộ đang sử dụng dây thừng và thiết bị chuyên dụng để sơ tán những người bị mắc kẹt bên trong toa tàu.

Lực lượng phối hợp điều phối dân phòng và quản lý rủi ro của bang, cảnh sát giao thông bang và xe cứu thương đã có mặt để hỗ trợ, phối hợp với Bộ Hải quân.

Bộ Hải quân Mexico ban đầu thông báo có 15 người bị thương, nhưng sau đó đã nâng con số lên 20 người. Tuyến đường sắt này kết nối Vịnh Mexico với Thái Bình Dương, phục vụ vận chuyển cả hành khách và hàng hóa.

Đây là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn được khánh thành vào năm 2023 dưới thời cựu Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, nhằm phát triển khu vực đông nam Mexico./.

