Mexico: Thị trường áo đấu giả nở rộ trước thềm World Cup 2026

Trong khi người hâm mộ trên khắp thế giới háo hức đếm ngược tới ngày khai mạc World Cup 2026, nhà chức trách Mexico đang phải đối mặt một cuộc chiến hoàn toàn khác ngoài sân cỏ.

Đó là làn sóng buôn bán áo đấu giả đang bùng nổ với tốc độ chưa từng có, bất chấp các chiến dịch truy quét quy mô lớn.

Trong một nhà kho tại thủ đô Mexico City, hàng chục kiện hàng chứa đầy áo đấu nhái của các đội tuyển quốc gia được chất thành đống. Trên mỗi bao tải đều dán dòng chữ “hàng hóa bị thu giữ,” phản ánh quy mô ngày càng lớn của thị trường hàng giả trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo số liệu từ cơ quan chống hàng giả Mexico, chỉ trong 3 tháng gần đây, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 105.000 sản phẩm vi phạm bản quyền với tổng giá trị ước tính khoảng 1,3 triệu USD.

Phần lớn các cuộc kiểm tra tập trung tại khu trung tâm lịch sử của Mexico City, nơi dự kiến sẽ đón hàng trăm nghìn người hâm mộ trong thời gian diễn ra World Cup.

Tại kho tang vật của Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico (IMPI), những túi hàng chưa mở chứa đầy áo đấu bị thu giữ được đánh dấu bằng các dòng chữ như “50 Adidas,” ám chỉ các sản phẩm giả mạo thương hiệu thể thao nổi tiếng đang sản xuất áo chính thức cho đội tuyển Mexico.

Ông Jose Eduardo Saavedra - điều phối viên của IMPI - cho biết các cơ sở kinh doanh bị kiểm tra phải chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp logo, thương hiệu hoặc xuất trình giấy tờ xác nhận nguồn gốc chính hãng của sản phẩm.

Tuy nhiên, bất chấp những chiến dịch truy quét liên tiếp, thị trường áo đấu giả vẫn hoạt động hết sức sôi động.

Không khó để lý giải tình trạng này. World Cup 2026 đang trở thành một trong những kỳ giải đắt đỏ nhất lịch sử. Giá vé vào sân tăng mạnh, trong khi áo đấu chính hãng của nhiều đội tuyển cũng vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ.

Trên các tuyến phố ở trung tâm Mexico City, áo đấu của Mexico, Argentina hay Colombia được bày bán công khai với giá chỉ từ 10-20 USD, tương đương 1/10 giá hàng chính hãng.

“Tôi thực sự muốn có áo đội tuyển Mexico để cổ vũ khi họ vô địch World Cup” - kỹ sư Jorge Ruiz, 27 tuổi, cười nói sau khi mua hai chiếc áo nhái với giá khoảng 40 USD.

Theo anh, một chiếc áo chính hãng sử dụng công nghệ thấm hút mồ hôi hiện đại có giá gần 200 USD.

Ruiz chia sẻ: “Có thể mức giá đó phù hợp với những cổ động viên cuồng nhiệt, nhưng không phải với tôi. Tôi chỉ muốn mặc nó trong thời gian World Cup để hòa vào không khí bóng đá cùng mọi người.”

Để đối phó các đợt kiểm tra, nhiều tiểu thương cũng ngày càng tinh vi hơn. Thay vì trưng bày công khai, họ chỉ tiếp cận khách hàng bằng những lời chào mời khe khẽ, giấu sản phẩm trong túi hoặc dưới các quầy hàng khác và chỉ lấy ra khi người mua thực sự có nhu cầu. Thậm chí, theo phản ánh của người dân, đã xuất hiện những trường hợp nhận tiền trước rồi “biến mất” mà không giao hàng.

Một nữ tiểu thương giấu tên cho biết toàn bộ số áo đấu của bà từng bị tịch thu trong một cuộc truy quét gần đây. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi lực lượng chức năng rút đi, bà đã nhanh chóng nhập lô hàng mới để tiếp tục kinh doanh.

Hiện, các mẫu áo chất lượng thấp được bán với giá khoảng 14 USD, trong khi những phiên bản được gia công tinh vi hơn, rất khó phân biệt với hàng thật, có giá gần 40 USD.

Không chỉ tại Mexico City, các chiến dịch chống hàng giả cũng đang được triển khai tại hai thành phố đồng đăng cai World Cup khác là Guadalajara và Monterrey. Tuy vậy, khi ngày khai mạc ngày càng đến gần, nhu cầu mua sắm của người hâm mộ tiếp tục tăng mạnh, tạo thêm cơ hội cho thị trường hàng nhái phát triển.

“Tất nhiên chất lượng không thể giống hệt hàng thật, nhưng thực sự rất gần,” anh Emanuel Diaz, 25 tuổi, một nhân viên pha chế tại Mexico City, nhận xét sau khi xem các mẫu áo đấu được bày bán trên đường phố.

Trong khi FIFA và các hãng thể thao lớn nỗ lực bảo vệ bản quyền, thực tế tại Mexico lại cho thấy một nghịch lý quen thuộc của mỗi kỳ World Cup: càng gần ngày bóng lăn, những chiếc áo đấu không chính thức càng trở nên đắt khách.

Bởi với không ít người hâm mộ, điều quan trọng nhất không phải chiếc áo đến từ cửa hàng chính hãng hay quầy hàng vỉa hè, mà là cảm giác được khoác lên màu cờ sắc áo của đội tuyển mình yêu thích để hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup./.

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