MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Một báo cáo mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Báo cáo cho biết tác động của tranh chấp thương mại đã được giảm thiểu nhờ các miễn trừ theo Hiệp Canada-Mỹ-Mexico, nhưng việc làm và đầu tư vẫn suy yếu. Giá hàng hóa thấp hơn, nhu cầu bên ngoài yếu hơn, nhập cư chậm lại và bất ổn về thuế quan đã làm tăng thêm sức ép.

Nhìn về tương lai, IMF cho biết triển vọng rủi ro đã trở nên cân bằng hơn so với đầu năm, nhưng bất ổn dự kiến vẫn ở mức cao.

Theo IMF, ngân sách mới của chính phủ liên bang Canada đang chuyển hướng đúng đắn sang tăng cường đầu tư công, mặc dù tỷ lệ nợ/tổng sản phẩm quốc nội (GDP) rõ ràng vẫn nên là trọng tâm trong khuôn khổ tài khóa của Canada.

Trên thực tế, nền kinh tế Canada đã vượt kỳ vọng khi tạo thêm 54.000 việc làm trong tháng 11, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 6,5% từ mức 6,9% của tháng trước đó. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp giảm, khi đạt đỉnh 7,1% vào tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 5/2016 sau đại dịch COVID-19.

Dữ liệu được Cơ quan Thống kê Canada công bố ngày 5/12 cho thấy sự tăng trưởng việc làm được thúc đẩy bởi sự gia tăng của công việc bán thời gian.

Nền kinh tế đã tạo thêm 181.000 việc làm trong 3 tháng qua, sau khi tăng trưởng việc làm đi ngang từ tháng 1-8 năm nay.

Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội dẫn đầu với 46.000 việc làm được tạo ra trong tháng, trong khi dịch vụ lưu trú và thực phẩm tăng thêm 14.000 việc làm và tài nguyên thiên nhiên tăng 11.000 việc làm.

Trong khi đó, sản xuất và bán buôn bán lẻ, những ngành nhạy cảm với thương mại, đã mất việc làm trong tháng 11. Tỷ lệ sa thải, tức là tỷ lệ những người có việc làm trong tháng 10 và đã thất nghiệp trong tháng 11, là 0,7%, hầu như không thay đổi so với mức 0,8% của một năm trước.

Tăng trưởng việc làm bán thời gian đã vượt xa việc làm toàn thời gian trong ba tháng qua, với việc làm bán thời gian tăng 103.000 việc làm trong khi việc làm toàn thời gian tăng 78.000 kể từ tháng Chín.

Số lượng nhân viên khu vực tư nhân đã tăng 52.000 người vào tháng trước, trong khi số lượng nhân viên khu vực công và tự kinh doanh không thay đổi nhiều.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã giảm xuống còn 12,8% vào tháng 11, sau khi đạt đỉnh 14,7% vào tháng Chín. Mức lương trung bình theo giờ của người lao động đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước vào tháng trước, tăng so với mức 3,5% của tháng 10.

Các nhà kinh tế đã dự đoán nền kinh tế sẽ mất việc làm vào tháng trước và dữ liệu ngày 5/12 đã thuyết phục họ rằng Ngân hàng trung ương Canada (BoC) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 10/12.

Lãi suất chính sách của BoC hiện ở mức 2,25%. BoC đã báo hiệu vào tháng 10 rằng họ có thể kết thúc chu kỳ nới lỏng nếu nền kinh tế hoạt động theo đúng dự báo.

GDP cũng vượt kỳ vọng của BoC trong quý 3, với nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2,6%, cao hơn dự báo 0,5%. Năng suất của Canada cũng đã phục hồi trong quý 3. Tuy nhiên, những kết quả này có thể được điều chỉnh lại khi dữ liệu thương mại tháng Chín không có sẵn do chính phủ Mỹ đóng cửa./.

