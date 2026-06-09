Miễn hình phạt nguyên Kế toán trưởng CDC Huế trong vụ Việt Á

Chiều 9/6, Toà án nhân dân khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thúc Nhật (sinh năm 1983, trú phường Kim Trà, thành phố Huế), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hà Thúc Nhật phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng được miễn hình phạt.

Hà Thúc Nhật được xác định có vai trò trực tiếp tham gia lập hồ sơ đấu thầu trái quy định và nhận tiền từ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận, có nhiều thành tích trong công tác và là con liệt sỹ.

Theo cáo trạng, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ triển khai xét nghiệm, tầm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế khi đó là ông Hoàng Văn Đức, Hà Thúc Nhật đã tham gia lập hồ sơ chỉ định thầu rút gọn để mua bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất, thông qua Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế.

Gói thầu có tổng giá trị hơn 2,625 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện không đúng thẩm quyền; hồ sơ thẩm định giá chưa đầy đủ cơ sở pháp lý khi chứng thư thẩm định giá được lập sau thời điểm ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan tố tụng kết luận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tự ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trái quy định, trong khi thẩm quyền thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trách nhiệm đối với các sai phạm này thuộc về ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật.

Theo kết quả điều tra, sau khi hoàn tất hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm, phía Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á đã đưa tiền “cảm ơn” cho lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Văn Đức từ chối nhận số tiền 150 triệu đồng nên nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á chuyển cho Hà Thúc Nhật. Nhật thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng từ khoản này.

Ngoài ra, năm 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện ba gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 khác. Sau khi các hợp đồng được thanh toán, Hà Thúc Nhật tiếp tục nhận 168 triệu đồng từ Công ty Việt Á. Tổng số tiền bị cáo nhận là 268 triệu đồng và đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra.

Theo kết luận giám định, giá thành thực tế của bộ kit xét nghiệm thấp hơn rất nhiều so với giá mua sắm. Sai phạm trong gói thầu 100 bộ kit xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,749 tỷ đồng.

Đối với ông Hoàng Văn Đức, cơ quan tố tụng xác định dù có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu nhưng không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền từ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, đồng thời có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và gia đình có công với cách mạng.

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã quyết định đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Đức./.

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