Trở về sau những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, cựu chiến binh Đỗ Đình Giao (sinh năm 1957, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục cống hiến bằng những việc làm thiết thực cho quê hương.

Từ phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác xã hội đến tự nguyện hiến đất mở đường, ông luôn là người tiên phong trong các phong trào ở địa phương, minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Hiến đất mở rộng đường giao thông

Năm 2021, huyện Nam Trực cũ (tỉnh Nam Định trước đây) triển khai dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên xã đi qua khu vực dân cư nơi ông Đỗ Đình Giao sinh sống. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Để thực hiện dự án, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, mở rộng mặt bằng thi công theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm.” Trong phong trào ấy, những đảng viên, hội viên cựu chiến binh được xác định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong vận động và thực hiện.

Ông Đỗ Đình Giao cho biết, ngay khi biết địa phương có chủ trương đầu tư xây dựng, mở rộng tuyến đường đi qua khu dân cư, ông đã hoàn toàn đồng tình và ủng hộ. Theo ông, hạ tầng giao thông được nâng cấp không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, sau khi được chính quyền địa phương và hội cựu chiến binh tuyên truyền, vận động, ông đã tự nguyện hiến đất để phục vụ dự án với quan niệm: “Đường mở rộng đến đâu, gia đình sẵn sàng hiến đất đến đó.”

Cựu chiến binh Đỗ Đình Giao (trái) chia sẻ cùng đồng đội về diện tích đất đã hiến để mở rộng đường giao thông. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Gia đình ông Giao sinh sống tại khu đất thổ cư do cha ông để lại ở xóm 29, xã Điền Xá (trước đây). Năm 1992, sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng ông xây dựng được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Thời điểm ấy, đây là tài sản có giá trị lớn của cả gia đình. Khi dự án được triển khai, phần mở rộng mặt đường lấn sâu gần 2m vào khuôn viên đất ở. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi nhà gắn bó hàng chục năm của gia đình phải tháo dỡ để giải phóng mặt bằng.

Mặc dù phải hy sinh một phần tài sản được tích góp qua nhiều năm, gia đình ông Đỗ Đình Giao vẫn sẵn sàng đồng hành cùng địa phương thực hiện dự án mở rộng đường giao thông. Ngoài việc hiến khoảng 45m2 đất thổ cư tại khu đất đang sinh sống, ông còn tự nguyện hiến thêm khoảng 40m2 đất ở khu đất đối diện bên đường (cũng thuộc diện giải phóng mặt bằng), đồng thời tháo dỡ công trình nhà xưởng phục vụ hoạt động xay xát lúa gạo của gia đình để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo ông Giao, khi tự nguyện bàn giao đất và tháo dỡ các công trình trên đất, ông chỉ mong dự án sớm được triển khai để người dân có tuyến đường rộng rãi, thuận tiện hơn. Việc gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng sau đó là sự động viên của địa phương, nhưng không phải lý do khiến ông đưa ra quyết định hiến đất.

Điều khiến ông cảm thấy mãn nguyện hơn cả là tuyến đường mới rộng mở từ gần 3m lên 5,5m. Con đường mới không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế tại địa phương.

Nặng nghĩa tình đồng đội

Cựu chiến binh Đỗ Đình Giao (phải) thường xuyên đọc báo để cập nhật thông tin. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và giữ chức xã đội trưởng, ông cùng người anh trai đều tiếp bước truyền thống gia đình, tình nguyện khoác lên mình màu áo lính. Tháng 10/1976, khi vừa tròn 19 tuổi, thanh niên Đỗ Đình Giao lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại khu vực phía nam, ông được biên chế vào Sư đoàn 330 thuộc Quân khu 9.

Từ tháng 2/1977, ông tham gia quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Campuchia đã để lại trong ông nhiều ký ức không thể nào quên. Ông cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh, phối hợp với lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot, góp phần mang lại hòa bình cho đất nước Chùa Tháp.

Tháng 10/1981, ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về quê hương. Phát huy bản chất người lính, ông tích cực lao động sản xuất, gắn bó với nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống của địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm và uy tín trong nhân dân, ông được tín nhiệm giao làm nhiều công việc tại cơ sở, trong đó có 13 năm giữ cương vị Đội trưởng đội sản xuất số 9 của Hợp tác xã Điền Xá. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn được đánh giá là người tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung.

Không chỉ gương mẫu trong các phong trào tại địa phương, ông Đỗ Đình Giao còn được nhiều người biết đến bởi tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội. Trong số 17 thanh niên cùng xã lên đường nhập ngũ năm ấy, có hai người đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Năm 2008, nhận được lời nhờ cậy của thân nhân liệt sĩ, ông đã không quản ngại khó khăn, vất vả trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Nhờ trực tiếp tham gia chiến đấu và cùng đồng đội chôn cất các liệt sỹ trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ông vẫn nhớ khá rõ vị trí nơi các đồng đội nằm lại. Sau nhiều nỗ lực, ông đã góp phần đưa được hài cốt một liệt sĩ trở về quê hương trong vòng tay người thân.

Đối với ông, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là món nợ ân tình của những người đã cùng nhau vào sinh ra tử. Chỉ còn một đồng đội nữa chưa mang được hài cốt về nhà, ông vẫn sẵn sàng trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm.

Nhận xét về hội viên của mình, ông Đỗ Đình Vãng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vị Khê cho biết, cựu chiến binh Đỗ Đình Giao luôn là hội viên năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của hội và các phong trào tại khu dân cư. Từ việc tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm đến các hoạt động cộng đồng, ông đều tích cực góp sức.

Đặc biệt, việc tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường giao thông dù điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn là hành động rất đáng trân trọng, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo./.

Người cựu chiến binh tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế Từ chiến trường trở về mặt trận kinh tế, cựu chiến binh Trần Văn Phú đã chứng minh rằng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn là hành trang quý giá giúp người lính vượt qua mọi thử thách.

​

​