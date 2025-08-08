Mở chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên quy mô toàn quốc và ký kết Thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam giai đoạn 2025-2029.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Chiến dịch nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 13-KH/TWH ngày 21/7/2025 về việc tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

Chiến dịch nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ; tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, những câu chuyện ý nghĩa và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm chia sẻ lòng yêu nước không chỉ là cảm xúc thiêng liêng, mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần sáng tạo không ngừng và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Hành động ấy có thể bắt đầu từ những điều giản dị và chân thành nhất nhưng góp phần vẽ nên hình ảnh một Việt Nam hiện đại, tự tin, hội nhập - nơi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng và lan tỏa từng ngày.

Chiến dịch #TuHaoVietNam diễn ra từ 4/8 đến 2/9/2025, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, với hai hình thức: video clip “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Ảnh Check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi.”

Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho 10 video và 10 ảnh lan tỏa nhất sau mỗi chặng; kết thúc chiến dịch, trao thưởng cho 5 video và 5 ảnh xuất sắc. Giải thưởng gồm Bằng khen Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng hành trình và quà từ nhà tài trợ.

Thông qua chiến dịch, Trung ương Hội kêu gọi tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Chương trình cũng diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam giai đoạn 2025-2029.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, việc ký chương trình phối hơp giữa Hội và TikTok là sự kết nối giữa một tổ chức giàu truyền thống là thế hệ tương lai của đất nước với một nền tảng công nghệ hiện đại - để mở rộng cánh cửa truyền thông, đưa hình ảnh thanh niên Việt Nam bản lĩnh-sáng tạo-tử tế lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước.

Tại chương trình, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Na, cam kết đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ, trang bị kỹ năng sống, thúc đẩy kinh tế số, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, bảo tồn văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước trên không gian mạng.

Theo Thỏa thuận hợp tác, TikTok Việt Nam đồng hành với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc trang bị kỹ năng sống cho thanh niên, gồm: tự quản lý, giao tiếp, giải quyết vấn đề, bảo vệ bản thân, quản trị tài chính, sử dụng công nghệ, chăm sóc sức khỏe, xử lý thông tin và phòng, chống thông tin xấu độc.

TikTok hỗ trợ tổ chức, tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc” cùng nhiều chương trình: “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc”, “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn,” “Chia sẻ cùng thầy cô,” “Giải thưởng Tình nguyện quốc gia,” “Thanh niên sống đẹp,” “Tỏa sáng Nghị lực Việt,” “Tuyên dương doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc”…

Ngoài ra, TikTok thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp qua OCOP, Tự hào hàng Việt, kỹ năng công nghệ, số hóa và thương mại điện tử, thông qua marketing số trên TikTok. Nền tảng này cũng định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và kết nối việc làm cho thanh niên qua TikTok Live và livestream. Hai bên sẽ định kỳ 3 tháng tổng kết, đánh giá để tối ưu hoạt động hợp tác./.

