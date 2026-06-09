Mở rộng không gian hợp tác thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada

Ngày 8/6 tại thành phố Toronto (Canada), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với các đối tác Canada tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada 2026 với chủ đề “Tái định hình Quan hệ Đối tác Kinh tế nhằm Thúc đẩy Chất lượng Tăng trưởng và Nâng cao Khả năng Chống chịu của Nền kinh tế”.

Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo không gian để các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm chuyển hóa các kết quả và cam kết đạt được tại Kỳ họp lần thứ III Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada (JEC 3) thành những cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, Diễn đàn là bước đi cụ thể nhằm chuyển hóa các kết quả và cam kết đạt được tại JEC 3 thành những cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất.

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng Việt Nam và Canada là đối tác có nhiều điểm tương đồng, cùng chia sẻ tầm nhìn và lựa chọn chiến lược. Hai nước cùng theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, bảo vệ hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ; đồng thời chú trọng phát triển các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến và điện toán lượng tử.

Đặc biệt, hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao. Canada có thế mạnh về năng lượng, nguyên liệu, công nghệ và tài chính; trong khi Việt Nam sở hữu lợi thế về sản xuất chế biến, vị trí chiến lược trong ASEAN và mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và luôn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp Canada. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như: chế biến nông sản và thực phẩm, năng lượng, công nghệ hàng không, công nghệ tiên tiến, hạ tầng kinh tế-xã hội và công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc tại diễn đàn. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Chào mừng sự kiện, Thượng nghị sĩ Yuen Pau Woo, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Canada-Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, nghị viện và các cơ quan chính phủ hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tìm động lực tăng trưởng mới

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada, Quỹ châu Á-Thái Bình Dương của Canada (APFC), Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN (CABC), Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) cùng các chuyên gia, doanh nghiệp đã thảo luận nhiều chủ đề chiến lược.

Nổi bật là các giải pháp tận dụng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các FTA thế hệ mới; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng; phát triển năng lượng và hạ tầng; thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp tương lai, công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng; cũng như các giải pháp hỗ trợ tài chính, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động đầu tư và thương mại.

Phát biểu bế mạc, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Đại sứ tin tưởng những trao đổi thực chất tại đây sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Toàn diện.

Diễn đàn không chỉ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của hai quốc gia trong việc triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác đã thống nhất tại JEC 3, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác kinh tế ngày càng thực chất, bền vững và có chiều sâu chiến lược.

Tăng cường kết nối qua kênh Nghị viện

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã có buổi làm việc song phương với Thượng nghị sĩ Yuen Pau Woo, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Canada-Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm việc song phương với Thượng nghị sĩ Yuen Pau Woo, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã thông tin về những kết quả tích cực của kỳ họp JEC 3 vừa diễn ra tại thủ đô Ottawa. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong việc duy trì sự quan tâm chính trị, thúc đẩy triển khai các cam kết hợp tác và tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước.

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác Việt Nam, Thượng nghị sĩ Yuen Pau Woo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong tiến trình đa dạng hóa thương mại và hội nhập quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp thông qua các kênh chính phủ, nghị viện và doanh nghiệp, góp phần đưa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và hướng tới chiều sâu chiến lược./.

Chuyển đổi xanh mở không gian hợp tác mới Việt Nam-Canada Các lĩnh vực được quan tâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada 2026 bao gồm năng lượng, công nghệ xanh, hạ tầng, chế biến thực phẩm, AI, bán dẫn và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh...