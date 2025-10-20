Một số kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2025 và 5 năm 2021-2025

Theo báo cáo, Việt Nam duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát dưới 4%, các cân đối lớn được bảo đảm; IMF và Standard Chartered đều dự báo Việt Nam tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Sáng 20/10/2025, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các động lực tăng trưởng truyền thống đều phát huy hiệu quả.

Các tổ chức quốc tế uy tín đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành, nâng hạng tín nhiệm và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam (IMF đánh giá Việt Nam nằm top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới; Standard Chartered dự báo Việt Nam thuộc nhóm 5 nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á)./.