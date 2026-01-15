Chính trị

Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

img-3030.jpg

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đại hội Đảng #Kỷ nguyên vươn mình
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.