Mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở đất đá tại Sơn La
Nước lũ tràn vào nhà dân tại bản Cù, xã Phù Yên (Sơn La). (Ảnh: TTXVN phát)
Nước lũ tràn vào nhà dân tại bản Cù, xã Phù Yên (Sơn La). (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân ở bản Cù, xã Phù Yên (Sơn La) di chuyển lương thực lên khu vực an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại bản Cù, xã Phù Yên (Sơn La). (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn gây sạt lở đất đá ở một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La khiến giao thông bị ùn tắc. (Ảnh: TTXVN phát)
