Mưa to gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống người dân Thủ đô

Trận mưa to sáng sớm 7/10 kéo dài liên tục đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội bị ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, làm việc và sinh hoạt của nhiều người dân Thủ đô.

Ngủ dậy sau một đêm mưa to, chị Ngô Xuân Thùy (ở khu vực ngã ba Xuân La-Ngoại giao đoàn) mở cửa dắt xe đi làm thì đã thấy nước ngập tràn vỉa hè, người đi đường phải lội nước ngập tới trên đầu gối.

Lo ngại tình trạng nước ngập này có thể làm xe bị chết máy dọc đường nên chị Thùy xin phép nghỉ làm một hôm. Cùng đứng lớp với chị (tại một trường mầm non ở khu vực Lê Trọng Tấn, Hà Nội) là một cô giáo nhà ở Triều Khúc bị nước ngập tràn vào tầng 1 nên cũng phải xin phép nghỉ làm.

“Hôm nay trường học nơi tôi làm việc không thông báo cho học sinh nghỉ học nên giáo viên vẫn phải đến trường dạy học. Nhưng hiện cũng chỉ vài cô nhà gần trường đến được, còn lại nhiều cô phải xin phép nghỉ làm hoặc đến muộn. Lớp của tôi có 2 cô mà đều cùng nghỉ thì rất khó khăn cho trường và các con ở lớp,” chị Thùy lo lắng nói.

Anh Vàng Phương Doan (18 tuổi, quê ở xã Trung Thịnh, tỉnh Tuyên Quang) lên Hà Nội làm nhân viên bán hàng ở 126 Hoàng Quốc Việt. Từ chỗ anh thuê trọ tại phố Xuân Đỉnh đến cửa hàng làm việc chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng do ảnh hưởng mưa bão, ngập lụt sâu nên anh Doan vừa dắt xe ra đường, đi được một đoạn đã phải quay lại về nhà.

Chung tình trạng, nhiều nhân viên cửa hàng chỗ anh Doan làm việc cũng phải nghỉ, không thể đến bán hàng vào buổi sáng được.

Tại khu vực ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, anh Trịnh Xuân Hảo cho biết, anh sống ở đây gần 30 năm nay chưa bao giờ bị ngập nước, nhưng với trận mưa lớn vào sáng sớm ngày 7/10 hiện nước đã mấp mé tràn vào cửa nhà.

“Khu vực ngõ nhà tôi là điểm cao nhất mà đã ngập như thế này thì không hiểu nếu cứ tiếp tục mưa to thì những khu vực khác của Hà Nội sẽ ngập nặng đến mức nào,” anh Trịnh Xuân Hảo nhận định.

Còn tại khu Hapulico 85 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội, nước đã ngập tràn cả đường nội khu và một số nhà, nước đã tràn vào tầng hầm.

Hiện tất cả các chủ nhà ở đây phải sử dụng máy bơm để bơm nước ra ngoài, thậm chí có nhà phải dùng đến cả 2 máy bơm mới tránh được tình trạng nước ngập vào các phòng ở.

Trước đó, trận mưa ngày 30/9 đã khiến nhiều căn nhà liền kề, biệt thự ở đây bị ngập tầng hầm, hỏng thang máy, chập môtơ tự động nên cổng không hoạt động được để ngăn nước tràn vào khiến tình trạng ngập càng nặng nề hơn.

Nhiều gia đình dọn dẹp tầng hầm đến 3 ngày chưa xong vì đồ đạc ẩm ướt, hư hỏng.

“Từ đêm 6/10, nhiều gia đình đã phải cảnh giác với trận mưa được dự báo từ vài ngày nay do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nhưng chúng tôi không nghĩ mưa to như vậy và do hệ thống thoát nước khu vực này không thoát kịp nên nước lại tràn ngập vào tầng hầm. Nếu tiếp tục mưa nhiều như ngày 30/9 thì chúng tôi lại mệt rồi. Con trai tôi nay có công việc phải đến cơ quan làm việc. Hiện cháu đã xắn quần đi dép lê đi làm nhưng không biết có đến được cơ quan không?” một người dân sống ở khu nhà vườn Hapulico cho biết.

Ở khu vực Phạm Văn Đồng, anh Nguyễn Xuân Hà (cư dân Tòa nhà The Nine) nhận định mưa ngập không đi ôtô được nên đã chủ động đi xe máy nhưng vừa đi được một đoạn gặp khu vực ngập nước sâu xe bị chết máy, phải vất vả mất gần 1 tiếng dắt xe về nhà.

“Giờ tôi buộc phải đi bộ đến cơ quan ở phố Phạm Văn Bạch làm việc vì nay tôi có nhiều việc phải xử lý không thể nghỉ được,” anh Hà cho biết.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Thanh Tâm (sống ở khu đô thị Trung Văn, phường Đại Mỗ), sáng 7/10 cũng không đến cơ quan được mặc dù cơ quan chị ở ngay gần đó, cách nhà chị chỉ hơn 2 cây số.

Hiện, cả phòng chị Tâm khoảng chục người nhưng chưa ai có mặt ở cơ quan.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm ngày 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90 - 150 mm.

Tại các sông, hồ nội đô, mực nước đang ở ngưỡng cao gây úng ngập nhiều khu vực…/.

Hà Nội có khoảng 30 điểm ngập úng do mưa lớn xối xả từ sáng 7/10 Do mưa lớn từ hoàn lưu của cơn bão số 11, nhiều tuyến đường tại trung tâm Thủ đô Hà Nội đã bị ngập úng, gây khó khăn cho phương tiện đi lại.