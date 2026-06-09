Mượn danh thầy phong thủy, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 9/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1985, trú tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2015-2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Ngọc quen biết các chị Đoàn Trang N (sinh năm 1988, ở phường Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Như T (sinh năm 1979, ở phường Khương Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thu T (sinh năm 1990, ở phường Tây Hồ, Hà Nội). Biết các chị này rất quan tâm đến vấn đề phong thủy, Ngọc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc rất thân với một thầy phong thủy nổi tiếng là Vượng “Gù” (tức ông Dương Đức Vượng, sinh năm 1949, ở Ninh Bình).

Nhằm che giấu thủ đoạn gian dối và để tránh không cho người bị hại phát hiện, Ngọc nói dối rằng, thầy Vượng xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ nên rất khó gặp mặt. Thầy không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy. Tin tưởng Ngọc, 3 người phụ nữ trên đã nhờ Ngọc liên hệ với thầy Vượng để xem phong thủy, làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm, đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình mình.

Sau khi nhận lời giúp, Ngọc dùng một số điện thoại mới đăng ký tài khoản Zalo tên ''Văn Vượng" rồi đóng giả thầy Vượng “Gù” nhắn tin cho 3 người phụ nữ, yêu cầu chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện rồi chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/4/2018-8/7/2024, Ngọc đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng. Cụ thể, từ tháng 3/2018, Ngọc dùng tài khoản ''Văn Vượng'' giả danh thầy phong thủy để thường xuyên nhắn tin, nói chuyện và nhận chị N làm con nuôi.

Dưới danh nghĩa thầy Vượng “Gù”, Ngọc gạ gẫm chị N chuyển tiền đến các số tài khoản do mình chỉ định với đủ các lý do như, mua đồ phong thủy, cúng dường, làm lễ giải vận hạn cho gia đình, mua đồ ăn cho các thầy tu... Tưởng là thầy Vượng nhắn tin cho mình nên từ tháng 8/2019-7/2024, chị N đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số hơn 2,9 tỷ đồng. Đến nay, Ngọc mới trả lại cho chị N 108 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, biết chị Như T có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF, Ngọc cũng “vào vai” thầy Vượng tư vấn chị này mua đồ phong thủy, làm lễ cúng dường để đạt được nguyện vọng làm mẹ. Từ ngày 26/12/2019-5/6/2024, chị Như T đã nhiều lần chuyển khoản cho Ngọc tổng số hơn 2,3 tỷ đồng. Ngọc mới trả lại cho chị Như T 600 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Với cùng thủ đoạn trên, Ngọc nhắn tin dụ dỗ chị Thu T chuyển tiền để làm lễ cúng dường cho gia đình. Từ ngày 13/1/2023-1/4/2024, chị Thu T đã 20 lần chuyển khoản tổng số 64 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền, 3 người phụ nữ trên bắt đầu nghi ngờ Ngọc là kẻ giả danh thầy Vượng nên họ đã tìm đến tận nhà ông này ở Ninh Bình để tìm hiểu. Lúc này, họ mới biết bản thân bị Ngọc lừa đảo trong một thời gian dài và đã làm đơn tố cáo ra cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, ông Dương Đức Vượng làm nghề tự do, xem phong thủy, tướng số cho mọi người nên được gọi là thầy Vượng “Gù.”

Ông Vượng có quen bố của bị cáo Ngọc, tuy nhiên Ngọc chưa bao giờ đến gặp ông Vượng để xem tướng số, phong thủy và cũng không liên hệ để giới thiệu ai đến gặp ông Vượng./.

Truy tố nhân viên môi giới vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Hiếu dùng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của những người bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo lòng tin, để các bị hại tin tưởng tiếp tục giao tiền rồi chiếm đoạt.