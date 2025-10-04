Mỹ ban hành cảnh báo nhập khẩu mới đối với Indonesia

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 3/10 đã ban hành Cảnh báo nhập khẩu số 99-52 sau khi phát hiện chất phóng xạ Cesium-137 (Cs-137) trong một số lô hàng tôm và đinh hương từ Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, quy định mới bắt đầu áp dụng từ ngày 31/10 nêu rõ toàn bộ sản phẩm tôm và gia vị xuất khẩu từ đảo Java và tỉnh Lampung (Sumatra) chỉ được phép vào thị trường Mỹ nếu có chứng nhận chính thức của Chính phủ Indonesia.

FDA cho biết nguồn gốc nghi ngờ gây ô nhiễm xuất phát từ việc phát hiện chất thải phóng xạ Cs-137 tại khu dân cư Batan Indah (Nam Tangerang, tỉnh Banten), bụi phóng xạ từ các cơ sở luyện kim, cũng như nguy cơ rò rỉ tại một số khu vực ở Java và Lampung.

Hai công ty Indonesia bị đưa vào “danh sách đỏ” do sản phẩm xác định nhiễm Cs-137 là PT Natural Java Spice (Surabaya, Đông Java) và PT Bahari Makmur Sejati (Serang, Banten). Các lô hàng của họ sẽ bị tự động tịch thu, chỉ được gỡ bỏ khỏi danh sách sau khi vượt qua kiểm định độc lập do FDA công nhận.

Ngoài ra, tất cả các lô hàng tôm và gia vị khác từ Java và Lampung bị đưa vào “danh sách vàng”, bắt buộc phải có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước Indonesia được FDA chỉ định.

Hồi tháng 8 vừa qua, FDA đã điều tra sau khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) phát hiện Cs-137 trong các container tôm đông lạnh của PT Bahari Makmur Sejati tại 4 cảng Los Angeles, Houston, Savannah và Miami./.

Các chuỗi thức ăn nhanh ở Mỹ loại bỏ hành tây tươi sau vụ ngộ độc E.coli Theo FDA Mỹ, cơ quan này đang làm việc với các đối tác liên bang, bang và các công ty liên quan để điều tra làm rõ hành tây có thực sự là nguồn gốc của đợt bùng phát nhiễm khuẩn E. coli hay không.