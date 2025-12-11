Mỹ có kế hoạch yêu cầu du khách nước ngoài cung cấp lịch sử mạng xã hội

Theo thông báo trên Công báo Liên bang của Mỹ, Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch yêu cầu công dân các quốc gia tham gia Chương trình miễn thị thực (VWP) phải khai báo lịch sử hoạt động trên mạng xã hội trong vòng 5 năm trước khi nhập cảnh vào Mỹ.

Đề xuất do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đưa ra và áp dụng đối với du khách đến từ 42 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Australia và Nhật Bản.

Hiện tại, công dân các nước này không cần xin thị thực nhập cảnh Mỹ mà chỉ cần xin miễn trừ theo Hệ thống cấp phép du lịch điện tử (ESTA), trong đó có yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định.

Theo quy định mới đang được đề xuất, việc thu thập dữ liệu mạng xã hội sẽ trở thành một yêu cầu bắt buộc trong các đơn xin ESTA.

Người nộp đơn cần cung cấp lịch sử hoạt động trên mạng xã hội của họ trong vòng 5 năm, cùng với một số dữ liệu khác như số điện thoại sử dụng trong vòng 5 năm, địa chỉ thư điện tử sử dụng trong vòng 10 năm, thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình và thông tin sinh trắc học.

Dự kiến, người dân Mỹ có 60 ngày để đưa ra ý kiến về đề xuất này.

Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt kiểm soát nhập cư.

Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo từ đầu năm đến nay đã thu hồi 85.000 thị thực, nhiều hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái./.

Mỹ nối lại cấp thị thực sinh viên, yêu cầu kiểm tra tài khoản mạng xã hội Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, viên chức lãnh sự sẽ rà soát các bài đăng và tin nhắn có thể bị xem là mang tính thù địch đối với nước Mỹ, chính phủ, văn hóa, thể chế hoặc các nguyên lý lập quốc của Mỹ.