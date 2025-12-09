Mỹ dọa áp thuế nặng đối với phân bón của Canada, tiếp tục gây sức ép với Mexico

Ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng áp thuế mạnh đối với phân bón nhập khẩu từ Canada nếu xét thấy cần thiết.

Phát biểu tại sự kiện diễn ra ở phòng Nội các của Nhà Trắng, ông Trump cảnh báo có thể áp đặt mức thuế nặng đối với phân bón nhập khẩu từ quốc gia láng giềng trên nếu biện pháp này là cần thiết.

Theo ông, phần lớn lượng phân bón của Mỹ được nhập từ Canada và Washington sẵn sàng tăng thuế nhằm bảo vệ và hỗ trợ năng lực sản xuất trong nước.

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Trump phát tín hiệu có thể nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Canada, vốn bị tạm dừng từ tháng 10 sau tranh cãi liên quan đến một đoạn quảng cáo do tỉnh Ontario tài trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu với báo giới bên lề dạ tiệc vinh danh Trung tâm Kennedy 2025, ông Trump bày tỏ rằng quan hệ giữa ông và Thủ tướng Canada Mark Carney vẫn duy trì ở mức tích cực.

Tuy nhiên, ông cho rằng Canada đang sản xuất nhiều mặt hàng tương tự Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cần xử lý những bất cập trong quan hệ thương mại song phương.

Việc tạm dừng đàm phán trước đó, được Tổng thống Trump đưa ra, sau khi ông phản ứng một quảng cáo do chính quyền tỉnh Ontario tài trợ, trong đó trích lời cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chỉ trích các biện pháp thuế quan.

Ngày 5/12, Tổng thống Trump và Thủ tướng Carney dường như tiếp tục thể hiện thiện chí hợp tác khi cùng tham dự lễ bốc thăm Vòng chung kết World Cup cùng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, trước khi ba bên bước vào cuộc họp kín.

Theo ông Trump, cuộc trao đổi kéo dài khoảng nửa giờ, chủ yếu liên quan đến vấn đề thương mại và diễn ra trong không khí tích cực.

Văn phòng Thủ tướng Canada sau đó thông báo hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác liên quan đến Thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Carney và ông Trump kể từ khi Nhà Trắng tạm dừng đàm phán song phương hồi tháng 10.

Cùng ngày, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép đối với Mexico khi tuyên bố Washington sẽ áp thêm 5% thuế nhập khẩu nếu nước này không cung cấp bổ sung lượng nước để hỗ trợ nông dân Mỹ theo cam kết trong hiệp ước chia sẻ nguồn nước năm 1944.

Cụ thể, hiệp ước năm 1944 quy định cứ mỗi 5 năm, Mexico phải cung cấp cho Mỹ 1,75 triệu mẫu nước (acre-feet), tương đương 2.160 tỷ lít nước từ sông Rio Grande - rất quan trọng cho nông dân và các thành phố ở bang Texas, đặc biệt là khu vực Nam Texas, để tưới tiêu và sử dụng.

Theo ông Trump, Mexico hiện “nợ” Mỹ khoảng 800.000 mẫu nước và cần xả 200.000 mẫu nước trước ngày 31/12.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng tình trạng thiếu nước đang gây thiệt hại cho cây trồng và chăn nuôi tại Texas. Ông cho biết đã phê duyệt tài liệu để áp mức thuế 5% nếu lượng nước trên không được cung cấp “ngay lập tức”.

Bộ Kinh tế Mexico chưa đưa ra phản hồi. Phía Mexico trước đó cho biết nước này đang chịu tình trạng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước./.

