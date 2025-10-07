Mỹ ghi nhận cơn lốc xoáy mạnh nhất trong 12 năm

Ngày 6/10, các nhà khí tượng học thông báo cơn lốc xoáy gây chết người càn quét khu vực phía Đông Nam bang North Dakota vào mùa Hè này đã được nâng lên cấp độ EF5 theo Thang đo cường độ lốc xoáy Fujita Nâng cao (EF), với sức gió vượt 320 km/h. Đây là phân loại lốc xoáy mạnh nhất và là lần đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ trong suốt 12 năm qua.



Cơn lốc xoáy xảy ra vào ngày 20/6 tại thành phố Enderlin đã cướp đi sinh mạng của 3 người và gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Theo phân tích mới nhất được Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) tại Grand Forks công bố, ước tính sức gió của lốc xoáy đạt 338 km/h.



Cơn lốc xoáy tại Enderlin đã phá hủy các trang trại, lật đổ các toa tàu chở đầy hàng, quật đổ tháp truyền tải điện và làm nhiều cây lớn bật gốc. Việc xác định sức mạnh của lốc xoáy thường mất vài ngày hoặc vài tuần do cần khảo sát thiệt hại thực địa.

Trường hợp tại Enderlin mất nhiều tháng do thiệt hại đặc biệt đối với các toa tàu, trong đó có một toa bị lốc cuốn bay xa hàng trăm mét. Các chuyên gia từ NWS đã phối hợp với kỹ sư và chuyên gia về thiệt hại do gió để phân tích chi tiết và nâng cấp trận lốc xoáy từ EF3 lên EF5.



Kỷ lục về sức gió mạnh nhất từng được ghi nhận tại Mỹ vẫn thuộc về cơn lốc xoáy Bridge Creek-Moore năm 1999 tại bang Oklahoma, với tốc độ lên tới 517 km/h.



Kể từ khi NWS bắt đầu sử dụng Thang đo cường độ lốc xoáy EF vào năm 2007, đã có tổng cộng 10 cơn lốc xoáy được phân loại là EF5. Khoảng cách 12 năm giữa hai cơn lốc xoáy EF5 là khoảng thời gian dài nhất kể từ khi NWS bắt đầu lưu trữ hồ sơ vào năm 1950.

Tuy nhiên, nhà khí tượng học Melinda Beerends tại NWS ở Grand Forks giải thích trong khoảng 12 năm qua, đã có một số cơn lốc xoáy mạnh suýt đạt đến cấp độ này, nhưng vào thời điểm đó, NWS chưa có đủ các chỉ số thiệt hại rõ ràng để căn cứ xếp hạng EF5./.

Lốc xoáy kinh hoàng trong bão số 10: Làm sao nhận biết hiện tượng nguy hiểm? Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân khi thấy các dấu hiệu của cơn dông lốc như mây đen mịt mù, không khí lạnh và gió mạnh nên tìm nơi trú ẩn vào các vị trí an toàn; ở trong nhà không nên ra ngoài.