Mỹ-Hàn chuẩn bị thượng đỉnh, Seoul phản đối mở rộng vai trò USFK

Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận Washington đã đề nghị lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) được mở rộng phạm vi hoạt động, song nhấn mạnh đây là vấn đề “không thể dễ dàng đồng thuận.”

Phan An
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố Seoul “khó có thể chấp nhận” yêu cầu của Mỹ về “tính linh hoạt chiến lược” đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu ngày 24/8 với báo giới trên chuyến bay tới Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận Washington đã đề nghị USFK được mở rộng phạm vi hoạt động, song nhấn mạnh đây là vấn đề “không thể dễ dàng đồng thuận.”

Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng thảo luận về định hướng chuyển đổi chiến lược của USFK trong tương lai.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện thúc đẩy hiện đại hóa liên minh với Seoul, trong đó có thể bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc và tái cơ cấu USFK với 28.500 binh sỹ.

Chuyên cơ chở Tổng thống Lee Jae Myung đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Andrews (Maryland), bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Nhà Trắng ngày 25/8, thảo luận các vấn đề an ninh, chia sẻ chi phí quốc phòng, thuế quan và Triều Tiên.

Hội nghị diễn ra sau khi Tổng thống Lee Jae Myung công bố kế hoạch phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo 3 giai đoạn, dựa trên đối thoại với Bình Nhưỡng và củng cố liên minh Mỹ-Hàn.

Trước khi tới Washington, ông đã thăm Nhật Bản, nhất trí cùng Thủ tướng Shigeru Ishiba tăng cường hợp tác song phương và ba bên với Mỹ./.

