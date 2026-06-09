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Mỹ phê chuẩn kế hoạch kiểm tra quốc tịch cử tri và giám sát phiếu bầu qua thư

Các bang sẽ được phép đối chiếu danh sách cử tri đăng ký với cơ sở dữ liệu liên bang nhằm xác minh tình trạng quốc tịch và tư cách đủ điều kiện bỏ phiếu.

Đoàn Hùng
Cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 7/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 7/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa phê chuẩn một kế hoạch mới nhằm hỗ trợ các bang xác minh quốc tịch của cử tri đăng ký bầu cử, đồng thời tăng cường giám sát hệ thống bỏ phiếu qua thư để phát hiện các dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến gian lận bầu cử.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kế hoạch đã được DHS thông qua và dự kiến triển khai trước cuối tháng 6, thực hiện theo sắc lệnh hành pháp về bảo đảm xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn của bầu cử liên bang do Tổng thống Donald Trump ký ngày 31/3 vừa qua.

Cụ thể, các bang sẽ được phép đối chiếu danh sách cử tri đăng ký với cơ sở dữ liệu liên bang nhằm xác minh tình trạng quốc tịch và tư cách đủ điều kiện bỏ phiếu.

Giới chức bầu cử bang cũng sẽ được cấp quyền truy cập an toàn vào một số dữ liệu do các cơ quan liên bang quản lý, trong đó có Cơ quan An sinh xã hội (SSA), Bộ Ngoại giao và Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS).

DHS cho biết các bang sẽ có thể sử dụng hệ thống SAVE - chương trình Xác minh có hệ thống dành cho các Quyền lợi liên bang - để kiểm tra thông tin quốc tịch và tình trạng di trú của cử tri. Việc xác minh được thực hiện thông qua cổng truy cập điện tử bảo mật, trong khi dữ liệu vẫn được lưu giữ tại các cơ quan liên bang.

Bên cạnh đó, DHS dự kiến phối hợp với Bưu điện Mỹ (USPS) để theo dõi lưu lượng phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư. Theo hồ sơ pháp lý, chương trình nhằm nhận diện các mô thức bất thường, hỗ trợ phát hiện dấu hiệu gian lận và cung cấp đầu mối phục vụ điều tra khi cần thiết.

Theo đề xuất, các phong bì phiếu bầu gửi qua đường bưu điện sẽ phải mang ký hiệu “Official Election Mail” cùng mã theo dõi riêng để tăng khả năng kiểm soát và truy xuất trong quá trình vận chuyển.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp mới sẽ giúp bảo đảm chỉ những công dân Mỹ đủ điều kiện mới được tham gia bầu cử liên bang, đồng thời tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống bỏ phiếu qua thư.

Kế hoạch hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của các giới chức bầu cử, các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử và các bên liên quan trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Bầu cử Mỹ

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