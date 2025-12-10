Mỹ quan ngại sâu sắc, kêu gọi chấm dứt căng thẳng trên biên giới Campuchia - Thái Lan

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan.

Houthi bị chỉ trích vì đưa nhân viên Liên hợp quốc ra tòa án hình sự.

Ukraine nêu điều kiện tổ chức bầu cử, sẵn sàng ngừng bắn một phần với Nga.

Viết Thành