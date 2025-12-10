Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Mỹ quan ngại sâu sắc, kêu gọi chấm dứt căng thẳng trên biên giới Campuchia - Thái Lan

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Campuchia - Thái Lan chấm dứt căng thẳng, bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng mới cũng như thiệt hại về người.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Mỹ quan ngại sâu sắc, kêu gọi chấm dứt căng thẳng trên biên giới Campuchia - Thái Lan
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan.

Houthi bị chỉ trích vì đưa nhân viên Liên hợp quốc ra tòa án hình sự.

Ukraine nêu điều kiện tổ chức bầu cử, sẵn sàng ngừng bắn một phần với Nga.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Mỹ #Xung đột Campuchia-Thái Lan và thiệt hại #Hòa giải ASEAN Thái Lan - Campuchia #Diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan #Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia #Campuchia và Thái Lan #Thái Lan và Campuchia #tình hình Campuchia-Thái Lan #Văn kiện hòa bình Thái Lan và Campuchia #biên giới Thái Lan Campuchia #xung đột Thái Lan-Campuchia #Campuchia Thái Lan #ngừng bắn thái lan-campuchia #căng thẳng tại biên giới Campuchia-Thái Lan #xung đột campuchia-thái lan #giao tranh Thái Lan-Campuchia #xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia #Xung đột biên giới Campuchia Thái Lan #Giao tranh Campuchia Thái Lan #Giao tranh Campuchia-Thái Lan #căng thẳng Thái Lan-Campuchia #Quan hệ Mỹ-Thái Lan #Mỹ Campuchia #đàm phán Mỹ Campuchia #Quan hệ Mỹ-Campuchia

XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

Podcast mới nhất