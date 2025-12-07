Mỹ siết chặt cấp giấy phép lao động với người nhập cư

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt quy định về giấy phép lao động đối với người nhập cư, mở rộng chiến dịch trấn áp cả với diện nhập cư hợp pháp.

Chính sách mới của Mỹ đã rút ngắn thời hạn hiệu lực giấy phép, ảnh hưởng trực tiếp tới những người đang xin tị nạn hoặc các diện bảo hộ nhân đạo.



Tờ The Wall Street Journal ngày 4/12 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) Joe Edlow cho biết, theo chính sách mới của chính quyền Trump, giấy phép lao động dành cho những người xin tị nạn hoặc đi theo các chương trình nhân đạo sẽ có hiệu lực 18 tháng thay vì 5 năm trước đây.



Theo ông Edlow, việc rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động sẽ tạo điều kiện cho Chính phủ Mỹ xem xét thường xuyên hơn tình trạng của người xin giấy phép.

Đây là một chính sách mới của Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược các chính sách trước đây của chính quyền tiền nhiệm. Chính sách mới này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt cả vấn đề nhập cư hợp pháp sau vụ xả súng tại Washington D.C. khiến 1 lính Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và 1 người khác thương nặng. Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal là công dân Afghanistan, từng làm việc với Mỹ và được cấp quy chế tị nạn trong giai đoạn trước. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng quá trình thẩm định ban đầu chưa đầy đủ.



Chính sách mới này dự kiến chỉ tác động đến những người nhập cư vì lý do tị nạn và bảo vệ nhân đạo, có hiệu lực ngay lập tức và chỉ có hiệu lực với các giấy phép lao động cấp mới. Tuy nhiên, việc điều chỉnh có thể tác động đến hàng trăm nghìn người, vốn là những người đã vào Mỹ theo các diện nói trên.



Theo một số tổ chức tuyển dụng lao động, chính sách của chính quyền Tổng thống Trump sẽ khiến tình hình thiết hụt tay nghề thấp sẽ ngày càng khó khăn hơn trong khi các tổ chức nhân đạo cho rằng việc xin giấy phép thường xuyên sẽ tạo ra những gánh nặng không cần thiết, khiến người xin tị nạn gặp khó khăn trong duy trì cuộc sống hàng ngày./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch thay đổi chính sách trấn áp nhập cư Tổng thống Mỹ Donald Trump không nêu rõ những thay đổi nào có thể được thực hiện để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động do chiến dịch trấn áp nhập cư của ông gây ra.