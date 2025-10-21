Mỹ: Sự cố nhầm tín hiệu khiến máy bay phải quay đầu sau 40 phút cất cánh

Thế giới

Một chuyến bay của American Airlines buộc phải quay lại sân bay xuất phát vì phi công nhầm tưởng có người cố đột nhập buồng lái sau khi hệ thống liên lạc nội bộ bị bật nhầm, gây nhiễu âm thanh.

Phan An
Máy bay của hãng hàng không American Airlines tại Sân bay quốc tế Miami, bang Florida (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không American Airlines tại Sân bay quốc tế Miami, bang Florida (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, một chuyến bay thương mại của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) đã buộc phải quay trở lại sân bay chưa đầy 40 phút sau khi cất cánh do các phi công nhầm tưởng rằng có người đang cố gắng đột nhập buồng lái.

Sự cố xảy ra khi chuyến bay số hiệu 6469 của American Airlines đang trong hành trình từ thành phố Omaha (bang Nebraska) đến thành phố Los Angeles (bang California).

Theo một người phát ngôn của American Airlines, hệ thống liên lạc nội bộ giữa phi công và tiếp viên hàng không trên máy bay đã vô tình bị bật lên. Do các phi công nghe thấy một số âm thanh nhiễu lạ trên hệ thống này, họ đã nhầm tưởng rằng có hành khách đang cố tiếp cận buồng lái.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, chiếc máy bay gặp sự cố là loại Embraer ERJ 175.

Cơ quan quản lý sân bay Omaha cho biết sự cố không gây ảnh hưởng đến an ninh tại sân bay./.

